Türkiye'ye taahhüdümüz var

WASHINGTON



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Barck Obama'nın, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konusunda telefonda görüştüğünü söyledi.



Bunun yanında Kongre üyeleri ile yönetim arasında görüşmelerin devam ettiğini ve toplantı yapıldığını doğrulayan Earnest, yetkililerin Kongre üyeleriyle telekonferanslar yaptığını ifade etti. Earnest, bu telekonferansların Kongre ile istişarelerin diğer bir halkasını oluşturduğunu bildirdi.



Obama'nın, Kongre ile istişare içinde Suriye konusunda iyice düşünülmüş bir karar vereceğini belirten Earnest, Obama'nın bu kararını ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına göre vereceğini bildirdi. Earnest, Obama'nın ne zaman karara varacağına dair bir tarih veremeyeceğini kaydetti.



Suriye'nin ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanı sıra İsrail ve Ürdün ile komşu olduğunu hatırlatan Earnest, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasının ABD'nin çıkarlarını etkilediğini vurguladı. Earnest, bir soru üzerine, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına dair ABD istihbarat birimlerinin araştırmasının henüz sonuçlanmadığını ancak hafta sonuna kadar raporu açıklayabileceklerini söyledi.



Earnest, "Eğer Esed kimyasal silahları Türkiye, İsrail veya Ürdün gibi ülkelere atarsa, ABD olarak tekrar gitmeye hazır olup olmadıklarına" yönelik soru üzerine, uluslararası normların ihlal edilemeyeceğini belirterek, "Uluslararası normların korunması uluslararası toplumun önceliğidir. Türkiye ile savunma anlaşmamız var. Müttefikimiz Türkiye'yi savunmaya yönelik taahhüdümüz var. ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik de tahhüdü var. Ürdün ile ilişkimiz biraz farklı ama bölgede kritik bir partner, birçok konuda işbirliği yaptığımız bir ülke" dedi.



Bir başka soruya karşılık Earnest, kimyasal silahları Suriye rejiminin kullandığı sonucuna vardıklarını, muhaliflerin bu tür silahlara sahip veya bunarı gönderebilecek kapasitesi olduğuna yönelik kredibiliteli hiçbir raporun bulunmadığını belirtti.



Earnest, uluslararası normların ihlal edilmesinin sonuçları bulunduğuna dair diğer diktatör yönetimlere de mesaj vermek açısından bunun önemli olduğunu bildirdi.



Suriye'ye olası bir yanıtın Irak savaşı ile aynı olmayacağını dile getiren Earnest, "Irak savaşında, bir yönetimin (Bush yönetimi) askeri müdahaleyi haklılaştırmak için kanıtlar araması vardı. Başka bir ülkeye, sonunda amacın rejim değişikliği olduğu uçu açık askeri müdahale vardı" dedi.



Earnst, Suriye'de ise Esed rejiminin sivil halka yönelik kimyasal silah kullandığına yönelik kanıtların ağırlıklı olduğunu, bu kanıtların sosyal medya gibi araçlarla da görüldüğünü aktararak, kendilerinin düşük veye yüksek profilli delil aradığı bir durumun bulunmadığını belirtti. Earnest, bunun yanında amaçlarının ucu açık askeri bir eylem olmadığına değinerek, rejim değişikliğinin hedeflenmediğini vurguladı.



Earnest, Suriye'deki genel sorunun çözümünün ise askeri yollardan olacağını düşünmediklerini söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, bir soru üzerine, Suriye'ye olası yanıtta İngiltere'nin oynayabileceği rolden duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.





AA