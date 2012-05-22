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Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı

NATO devlet ve hükümet başkanlarının dün sona eren Chicago zirvesinde Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı

Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı

NATO devlet ve hükümet başkanlarının dün sona eren Chicago zirvesinde Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı

22 Mayıs 2012 Salı 14:53
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Türkiye'nin öncelikleri kararlara yansıdı
BRÜKSEL - Zirve deklarasyonunda bazı üyelerin sıcak bakmamasına rağmen Türkiye'nin ısrarıyla Suriye'ye ayrı paragraf açıldı.

NATO liderlerinin Suriye'ye ilişkin kararında, "Suriye krizindeki gelişmeleri artan endişeyle takip ediyoruz ve krize barışçıl çözüm bulunması için 8 maddelik Annan planının bütünüyle uygulanması dahil BM ve Arap Birliği'nin çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz" denildi.
Metnin müzakereleri sırasında bazı üyeler, Suriye'nin ayrı bir paragrafta ele alınmasına, NATO'nun bu ülkeye müdahale planladığı şeklinde algılanabileceğini belirterek, karşı çıktı. Türkiye ise İttifak'ın, yanı başında yaşanan bir krizle ilgili yaklaşımını güçlü bir dille ifade etmesinin gereğini vurgulayarak, çekimser ülkeleri ikna etti.
Türkiye'nin NATO içinde ısrarla vurguladığı İttifak'ın açık kapı politikasını sürdürmesinin önemi, zirve kararlarında karşılık buldu.
NATO-AB işbirliğinde uzlaşılmış çerçeveye uygun şekilde AB'nin Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini bekleyen Ankara'nın bakışı, zirve deklarasyonuna yansıdı.
Zirvede liderler NATO'nun terörle mücadele yeni eylem planına onay verdi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:54
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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