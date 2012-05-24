Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin ''ABD Başkanı Barack Obama, NATO zirvesi sırasında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Türkiye'ye Reaper satışları konusunda ne söyledi? Bu satışın önündeki engeller neler?'' şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Görüşmede terörle mücadelede işbirliği konusunun ele alındığını bildiren Rhodes, ''Tabii ki Türkiye'nin terörle, PKK ve diğer herhangi bir grupla mücadele çabalarını destekliyoruz; tıpkı, Türkiye'nin bizim El Kaide ile mücadele çabalarımıza desteğini memnuniyetle karşıladığımız gibi'' diye konuştu.

Rhodes, şöyle devam etti:

''Bu terörle mücadele çabalarının parçası olarak Türkiye'nin insansız hava araçları dahil olmak üzere ilave kaynaklar satın almaya olan ilgisini tabii ki farkındayız. Bu, sadece Türkiye ile değil, Kongre ile de görüşmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla bu görüşmelerin önüne geçemem. Ancak şurası açık ki bu, aramızdaki istişarelerde gündeme gelmeye devam eden bir konu. Genel anlamda Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının destekçisiyiz. Bu spesifik potansiyel desteği ise Kongre ile istişare ederek değerlendirmek zorundayız.''