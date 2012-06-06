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Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek

Yunanistan'da sol koalisyon SYRIZA'nın lideri Tsipras, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek vereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek

Yunanistan'da sol koalisyon SYRIZA'nın lideri Tsipras, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek vereceklerini bildirdi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 16:11
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Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek
ATİNA 

Yunanistan'da AB ve IMF ile imzalanan borç anlaşmasına karşı çıkan ve anketlerde ilk sırayı zorlayan sol koalisyon SYRIZA'nın lideri Alexis Tsipras, Türkiye'nin AB üyeliğine şartlı destek vereceklerini bildirerek önkoşullarını sıraladı. 
Yunanistan'da 17 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesindeki kamuoyu yoklamalarında, Yeni Demokrasi Partisi ile başa baş gittiği görülen SYRIZA'nın lideri Tsipras, G20 ülkelerinin Atina Büyükelçilerine tarihi Zappion Sarayı'nda partisinin ekonomi ve dış politikası hakkında bilgi verdi.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine değinen Tsipras, diyalog yanlısı olduklarının altını çizerek, uluslararası hukuka, ulusal egemenliğe ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog çağrısında bulundu.
Türkiye'nin AB üyeliğini destekleyeceklerini söyleyen Tsipras, Türkiye'nin (kara sularıyla ilgili) "casus belli"yi (savaş nedeni) kaldırmasının bu desteklerinin önkoşulu olduğunu söyledi.  
Ege'de kıta sahanlığının tespiti konusunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na sevk edilmesini isteyen Tsipras, diğer bir kriterlerinin de silahlanma konusundaki olası moratoryum tekliflerine karşılık verilmesi olduğunu kaydetti. Tsipras, bunların iki ülkenin de ekonomik ve sosyal kalkınmasına yarar sağlayacağını söyledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 08:12
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