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Türkiye'den bir tane daha olmadığı için şanssızız

Türkiye'den bir tane daha olmadığı için şanssızız

Türkiye'den bir tane daha olmadığı için şanssızız

Türkiye'den bir tane daha olmadığı için şanssızız

01 Eylül 2013 Pazar 12:45
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Türkiye'den bir tane daha olmadığı için şanssızız
TORONTO

Kanada'da düzenlenen Suriye'ye olası müdahale konulu toplantıya katılan Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkanı George Sabra, AA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

Sabra, "Türkiye, Suriye'nin en iyi dostu. Türkiye'den bir tane daha olmadığı için çok şanssızız. Türkiye'den 2 tane, 3 tane daha olsaydı, herşey çok farklı olurdu. Başından beri Türk devleti ve Türk insanının her türlü yardım ve desteğini görüyoruz" dedi.

Kanadalı yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Suriye için daha fazla insani yardım ve sığınmacı kabul etme sözü aldığını belirten Sabra, Kanada Dışişleri Bakanı Baird'in "Suriye için askeri operasyona katılmayabiliriz" sözlerine ilişkin "Kanada'yı anlayışla karşılıyoruz zira yeterli askeri güçleri yok" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in güvenliği Kanada'nın önceliği

Öte yandan, Mississauga'daki Novotel Oteli'nde yapılan toplantıda konuşan Yunan asıllı milletvekili Jim Kargiyannis, salondaki Suriyelilere hitaben, "Bana e-mailler atıp, parlamentodan askeri müdahale kararı çıkarılması için çalışmamı istiyorsunuz. Bazılarınız da istemiyor. Önce ne istediğinize karar verin" dedi.

Salonda bulunanların, bazı Esed yanlılarının iletilerine itibar edilmemesi gerektiğini söylemesi üzerine, Kargiyannis, "Suriye, Libya değil. Suriye'ye müdahale o kadar kolay değil. Sınırında İsrail var. Kanada'nın önceliği İsrail’in güvenliği" diye konuştu.

Kanada Suriyeliler Konseyi Başkanı Halid Sawaf, Kargiyannis'in sözlerine "Biz kimsenin güvenliğini tehdit etmiyoruz. Burada önemli olan Suriyelilerin güvenliği. Ayrıca Suriyelileri savunmakla, İsrail'i tehlikeye atmış olmazsınız" karşılığını verdi.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 12:46
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeden Bir Tane Daha Olmadığı Için şanssızız
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