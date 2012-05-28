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Türkiye'de reform yorgunluğu var

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Türkiye'de belirli bir reform yorgunluğunun, AB'de de bir genişleme yorgunluğunun olduğunu söyledi.

Türkiye'de reform yorgunluğu var

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz, Türkiye'de belirli bir reform yorgunluğunun, AB'de de bir genişleme yorgunluğunun olduğunu söyledi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:45
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Türkiye'de reform yorgunluğu var

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye ziyareti öncesinde Der Tagesspiegel gazetesinde yayınlanan röportajında, şunları söyledi:

''AB'nin Türkiye ile olan ilişkileri, bir ülkede hükümetin değişmesine bağlı değildir. Bu ilişkiler, Türkiye'deki reform süreçlerinin devam edip etmemesine ve sonuçta AB ülkelerinin Türkiye'yi almak isteyip istemeyeceğine bağlıdır. Türkiye'de belirli bir reform yorgunluğu var, AB ülkelerinde de belirli bir genişleme yorgunluğu. Bu durum Paris'teki hükümet değişikliğinden sonra da hızlı bir şekilde değişmeyecektir.''
Türkiye'deki reformların hangi alanda yavaşladığının sorulması üzerine de Schulz, AK Parti hükümetinin, iktidarının ilk döneminde, dini bir partiden beklenmeyecek kadar fazla reform gerçekleştirdiğini, ancak iktidarının ikinci döneminde ülkedeki ''toplumsal gruplar'' arasında bazı çekişmelerin görüldüğünü belirterek, ''Kürt sorununun çözümünde gerçek ilerlemeler yok. Bu günlerde Kürt vatandaş hakları savunucusu, milletvekili ve Saharov ödülü sahibi Leyla Zana 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Adil ve hukuk devleti ilkelerine göre yargılanmalı. Şunu açıkça söylüyorum; AB ve her şeyden önce Avrupa Parlamentosu bu davayı büyük dikkatle izleyecek'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:46
Anahtar Kelimeler:
SCHULZ
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