Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89175
ALTIN
145.781
DOLAR
3.6387
STERLIN
4.5325
EURO
3.8896
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
'Kapıda vize' sevinci
'Kapıda vize' sevinci
'Et spekülatörleri'ne uyarı
'Et spekülatörleri'ne uyarı
Türkiye ilk 10'da
Türkiye ilk 10'da
Erdoğan'dan 15 kanuna onay
Erdoğan'dan 15 kanuna onay

"Türkiye'yi sevmiyorum"

Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu.

"Türkiye'yi sevmiyorum"

Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu.

31 Mart 2017 Cuma 17:12
5 Okunma
"Türkiye'yi sevmiyorum"

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söyledi.

Ermeni Taşnak Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan'ın, MTV Lübnan kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söylemesi, Lübnan'da büyük tepkilere neden oldu.

Bazı ülkelerdeki kötü durumdan faydalandıklarını ifade eden Ermeni Bakan Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu sıkıntılar, onlar için kötü bir durum ancak bizim için iyi bir fırsat. Bu durumdan çok mutluyum çünkü onları (Türkiye'yi) sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Lübnan yerine Ermenistan'ı tercih ederim"

"Türkiyeli turistleri Lübnan'a gelmeye teşvik ediyor musunuz?" sorusuna ise Bakan Kaydanyan şu cevabı verdi:

"Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum ve onlarla herhangi bir ilişkinin kurulmasını istemiyorum. Lübnan hükümetinde bakan olmam sebebiyle bu şahsi görüşlerimi söylememe izin verilmiyor. Buna rağmen ben neye inanıyorsam onu söylüyorum. Bir birey olarak Türkiye halkının Lübnan'a gelmesini engelleyemem ancak onları havalimanında da karşılamak istemiyorum."

Program sunucusunun, Lübnan ile Ermenistan arasında bir tercih yapması gerekirse hangisini seçeceğini sormasını üzerine, Bakan Kaydanyan, Ermenistan'ı tercih edeceğini söyledi.

Sosyal medyada "bakan istifa" kampanyası

Lübnan basınında ve sosyal medyada, bakan Kaydanyan'ın, "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim" sözleri ve Türkiye karşıtı ırkçı tutumu büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada "Kaydanyan, özür dile veya istifa et" başlıklı kampanya başlatan Lübnanlılar, "Lübnan hükümetindeki bir bakan, başka bir ülkeyi tercih edeceğini nasıl söyleyebilir?" ve "Türkiye ile iyi ilişkileri olan Lübnan hükümetinin bir bakanı, Türkiye halkına nasıl bu ırkçı tutumu sergileyebilir?" ifadeleri ile tepkilerini gösterdi.

Gazeteci Yazar Halis Süleyman, "Lübnanlı Arap veya Ermeni her vatandaş, Türkiye hakkında özgün duruşa ve düşünceye sahip olabilir. Fakat bir kişi, Lübnan hükümetinde bakan olduğu zaman, taşıdığı ve ifade ettiği düşünce Lübnan'ı temsil etmelidir. Siyasi duruşunun Ermenistan değil öncelikle Lübnan yararına olması gerekir." sözleriyle bakan Kaydanyan'ı eleştirdi.

"Türkiye halkına karşı bu ırkçı sözleri kabul edilebilir değil"

Lübnanlı insan hakları aktivisti Lara Sakr ise sosyal medya üzerinden tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lübnan hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen bir bakanın Türkiye halkına karşı bu ırkçı sözleri kabul edilebilir değil. Bu ırkçı düşüncesini ya kendisine saklamalı ya da istifa etikten sonra söylemeli."

Aktivist Şadi Şibli ise sosyal medyada konuyla ilgili mesajında "Ermeni asıllı Turizm Bakanı, Türkiye'ye ve Türkiye halkına olan nefretini itiraf etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, eski Adalet Bakanı Eşref Rifi de Turizm Bakanı Kaydanyan'dan bir an önce istifa etmesini istedi.

AA

Son Güncelleme: 31.03.2017 17:10
Anahtar Kelimeler:
Türkiyeyi SevmiyorumLübnanLübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de bir evden 100 ölü piton çıktı
ABD'de bir evden 100 ölü piton çıktı
Bulgaristan'ın sığınmacı kabulü
Bulgaristan'ın sığınmacı kabulü
Brexit AB için sonun başlangıcı mı?
Brexit AB için sonun başlangıcı mı?
Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi
Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi
TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?
TRUMP'TAN SOMALİ'YE SALDIRI EMRİ ?
İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması
İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ