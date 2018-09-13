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'Türkiye'ye göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "(İdlib'e hava saldırıları) Uluslararası camia bu işi sadece seyrediyor. Eğer Türkiye tarafına bir göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek." dedi.

'Türkiye'ye göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, "(İdlib'e hava saldırıları) Uluslararası camia bu işi sadece seyrediyor. Eğer Türkiye tarafına bir göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek." dedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:42
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'Türkiye'ye göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek'

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, İdlib'e hava saldırılarına ilişkin, "Uluslararası camia bu işi sadece seyrediyor. Eğer Türkiye tarafına bir göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek. Bunlar sadece Türkiye'ye gelmezler, buradan bütün dünyaya yayılırlar." dedi.

Cuma, yaptığı açıklamada, İdlib'e son günlerde hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

İdlib'de yaşayan 3 milyon sivilin, ciddi bir tehlike altında olduğunu vurgulayan Cuma, dünyanın bu 3 milyon sivili görmediğini ve ısrarla görmemezlikten geldiğini ifade etti.

"İdlib küçük Suriye'dir"

İdlib'in konumunun, barındırdığı insanlar ve kültürel zenginlik açısından adeta küçük Suriye konumunda olduğunu anlatan Cuma, şöyle konuştu:

"İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon sivil bombardıman altında. Oradaki siviller çok perişan bir haldeler. İdlib aslında küçük bir Suriye'dir. İdlib'in ahalisi var ama son zamanlarda çok büyük bir göç aldı. 3 milyon sivilin yaşadığı yeri bazı taraflar ısrarla bombalamak istiyor. İnsanları vurup onları göçe zorlamak istiyor. Eğer bu insanlar göç ederlerse çok zor günler onları bekliyor. Burada çok büyük bin insanı dram yaşanacaktır."

Cuma, Türkiye'nin tarih boyunca bölgeye sahip çıkmak için elinden geleni yaptığını ve bu dik duruşundan asla taviz vermediğini söyleyerek, "Türkiye, bu insanların ne ölmesini ne yaralanmasını ne de göç etmesini ister. Sadece bu bölge istikrarsızlığa gideceği için değil, sadece milli güvenliğini olumsuz etkilediği için değil, Türkiye, bu insanlara büyük insani değer verdiği için bu bölgeye sahip çıkıyor. Her zaman ve her yerde bu insanların menfaatini savunuyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye tarafına göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek"

Cuma, Suriye'de iç savaşın başladığı andan itibaren Türkiye'ye sığınan mazlum insanlara Türkiye'nin her zaman kucak açtığını ve onları kendi vatandaşı gibi gördüğünü belirtti.

Bölgede ırk, dil ve din gözetmeksizin her mazluma açık kapı politikası uygulayan Türkiye'nin bu hareketinin, tüm ülkeler tarafından bilindiğini belirten Cuma, Türkiye'nin bunu sadece Allah rızası için, insanlık için yaptığını dile getirdi.

İdlib'den olası bir göç dalgası olursa bundan herkesin zararlı çıkacağının altını çizen Cuma, İdlib'e hava saldırılarını uluslararası camianın sadece seyrettiğini belirterek, "Eğer Türkiye tarafına bir göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek. Bunlar sadece Türkiye'ye gelmezler, buradan bütün dünyaya yayılırlar ama buradaki insanlar yerinde ve yurdunda kalırlarsa bunlar olmaz." dedi.

"Orada bulunan üç beş terörist için 3 milyon insanı göçe mahkum etmek çok büyük bir yanlıştır." diyen Cuma, Türkiye'nin İdlib konusundaki duyarlılığının önemine dikkati çekerek, "Tarih bu olayı Türkiye için altın harflerle yazıyor ama diğerleri için asla yazmaz. İdlib'deki mazlumlara sahip çıkan tek bir ülke var o da Türkiye'dir. Türkiye bu insanları kaderine bırakmayacaktır ve onlara gereken bütün desteği verecektir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih CumaİdlibMuhammed Vecih Cuma
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