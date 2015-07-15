'Türkiye Viyana mütabakatından kazançlı çıkacak'

ANKARA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran’ın P5+1 ülkeleri ile yürüttüğü müzakereler sonrası Viyana’da ulaşılan mutabakat ve ortaya konulan Eylem Planı'nın, siyasi sonuçlarının yanı sıra hem ülke hem de bölge ekonomisi için son derece olumlu olduğunu vurgulayarak, "Yaptırımların kaldırılmasından en fazla kazançla çıkacak ülkelerden biri Türkiye’dir" ifadesini kullandı.

Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın P5+1 ülkeleriyle uzun süredir yürüttüğü müzakereler sonrasında bugün Viyana’da ulaşılan mutabakat ve ortaya konulan Eylem Planını değerlendirdi.

Eylem Planı ile İran’a uygulanan çok taraflı ve ikili ticari yaptırımların belirli bir takvime bağlı olarak kaldırılacağı ve bu sayede İran ile daha fazla ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğinin önünün açılacağına dikkati çeken Zeybekci, Türkiye'nin, İran konusunda bugüne kadar hem ikili ilişkilerinde hem de BM başta olmak üzere çok taraflı platformlarda barışçıl çözümü inşa etmek üzere çaba gösterdiği, çözüm girişimlerine öncülük ettiğini anımsattı. Zeybekci, bu çabaların, mutabakata taraf ülkelerin bölgede yapıcı politikalar üretilmesine daha çok katkı koymalarıyla kalıcı bir başarıya dönüşeceğinin açık olduğunu bildirdi.

İran'ın, 80 milyona yaklaşan nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynakları ile bölgede Türkiye için son derece önemli bir ekonomik ortak olduğunu vurgulayan Zeybekci, krizlere ve yaptırımlara rağmen ülkeler arasında 13,7 milyar dolarlık ikili ticaret hacminin olduğunu, firmaların en zor zamanlarında İran halkının ihtiyaçlarını uluslararası kurallara riayet ederek tedarik ettiklerini, İran halkının yanında olduklarını ifade etti.

Yaptırımların kaldırılmasından en fazla kazançla çıkacak ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye, yaptırımlar sonrası dönem için hazırlıklıdır. Bu yılbaşında yürürlüğe giren Türkiye İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) bunun en iyi örneğidir. TTA’nın olumlu etkileri ve yaptırımların kalkması ile 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamızın önü açılacaktır. Bu hedef çok daha yukarılara taşınacak, ayrıca müteahhitlik, turizm başta olmak üzere hizmetler ve yatırımlar alanında da önemli işbirliği alanları ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda, Türkiye, firmalarımızı İran pazarında daha aktif hale getirecek adımları atmak, özellikle İran’a sınır illerimizin İran ekonomisindeki gelişmelerden faydalanmalarını sağlamak için geniş kapsamlı bir çalışma yapmaktadır."