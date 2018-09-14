'Türkiye ve Pakistan savunma iş birliği alanında büyük kapasiteye sahip'

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, ülkesi ile Türkiye arasında askeri alanda sıkı bir etkileşim olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan, savunma iş birliğini geliştirme konusunda büyük yetenek ve kapasiteye sahip." dedi.

Han, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında iki ülke arasında askeri alandaki iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Han, ikili ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi. Han, Türkiye ile Pakistan'ın coğrafi olarak birbirinden ayrı konumlarda olmasına rağmen, iki ülkenin kültürü ve geleneğinin birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Han, jeopolitik ve jeostratejik koşullar açısından Pakistan ve Türkiye'nin benzer zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Türk halkının, bütün meselelerde Pakistan ile yan yana durduğunu dile getiren Han, "Türkiye'ye bütün zor zamanlarda Pakistan'ın yanında olduğu için müteşekkiriz." dedi.

Han, iki ülke arasında hava, kara ve deniz alanında askeri konularda sıklıkla bir etkileşim olduğuna değinerek, Türkiye ve Pakistan'ın, savunma ve güvenlik alanında paylaşılacağı çok fazla ortak noktanın olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın terörizme karşı verdiği mücadeleye değinen Han, ülkesinin bu mücadelede büyük bedeller ödediğinin altını çizdi.

Han, "Pakistan Kara Kuvvetleri (terörle mücadelede) 6 bin kişiyi feda etti. 17 binden fazla kişi yaralandı. 17 yıl boyunca bütün fedakarlıkları hesaba katarsak, 76 binden fazla." ifadesini kullandı.

Ülkesinin terörle mücadelede can kaybının yanı sıra ekonomik olarak da 100 milyar doların üzerinde bir bedel ödediğine işaret eden Han, "Komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Barışçıl bir şekilde bir arada var olma bizim duruşumuz." diye konuştu.

Barışçıl bir ortam için Pakistan'ın çok sayıda adım attığını dile getiren Han, "İstikrarlı bir Afganistan istiyoruz. İstikrarlı bir Afganistan hem Pakistan'ın hem de bütünüyle bölgenin yararına." değerlendirmesinde bulundu.

Han, iki ülkenin savunma alanında farklı konularda güçlü özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan, savunma iş birliğini geliştirme konusunda büyük yetenek ve kapasiteye sahip." şeklinde konuştu.

Han, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından dün kendisine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) liyakat madalyası takdim edildiğini belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar 13 Temmuz'da atılmıştı. Bu sözleşmeyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.