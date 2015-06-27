'Türkiye ve İran Suriye'de barışa yardımcı olmalı'

ANKARA

İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli, Türkiye ve İran'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamasının önemli olduğunu belirterek, "Fakat bu yeterli değildir. Bizler bir an önce Suriye'de barışın ve istikrarın sağlanması, diyaloğun başlaması için yardımcı olmamız lazım" dedi.

Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Büyükelçi Bikdeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İslam dünyasının yaşadığı acı gelişmelerin ramazanda da devam ettiğine dikkati çeken Bikdeli, acı ve sıkıntıların İslam'dan değil Müslüman ülkeler aleyhine cereyan eden komplolardan kaynaklandığını ifade etti. Otoriter ve baskıcı devletlerin etnik, mezhepsel ve ekonomik sıkıntıları kullanarak İslam dünyası üzerindeki hakimiyetlerini sürdürmeye çalıştıklarını anlatan Bikdeli, çare olarak bölgesel işbirliği ve entegrasyonun artırılması gerektiğini söyledi.

Bölgenin çok etnikli yapısının potansiyel ihtilaf kaynağı olduğuna işaret eden Bikdeli, "Bölge ülkeleri olarak işbirliği yaparsak kazanırız, ayrı düşersek kaybederiz" diye konuştu. Bu konuda Türkiye ve İran'ın tarihi bir göreve sahip olduğunu vurgulayan Bikdeli, bu iki ülkenin kendi arasında tesis edeceği birlik ve kardeşlikle bölgenin huzura kavuşabileceğini kaydetti. Bikdeli, "Bu doğrultuda kim adım atarsa, kim çaba gösterirse kesinlikle ışığa doğru bir adım atmış olacaktır" ifadesini kullandı.

"Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması adına sunduğumuz projelere bakarsanız göreceksiniz ki savaşın durdurulması ve ateşkesin sağlanması ilk maddeyi oluşturuyor" diyen Bikdeli, İran'ın krizle pençeleşen ülkelerde istikrarın ve barışın sağlanması adına herhangi bir ön koşul öne sürmeden herkesle işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bikdeli, İran'ın ekonomik sıkıntılarına rağmen insani yardım konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu, Suriye, Irak ve Yemen'e insani yardım ulaştırmak konusunda bütün dost ve kardeş ülkelerle işbirliği yapabileceklerini ifade etti.

Suriye'deki duruma ilişkin olarak da "Suriye'deki çatışmalar başladığı andan itibaren bu ülkeye yabancı müdahale olacağı hususunda herkesi uyarmıştık" diyen Bikdeli, şöyle devam etti:

"Bize göre Suriye'deki çatışmaları Türkiye hudutlarına doğru uzatmak komploların bir kısmını oluşturuyor. Ne mutlu ki hem Türkiye hem de İran, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguluyor. Fakat bu yeterli değildir. Bizler bir an önce Suriye'de barışın ve istikrarın sağlanması, diyaloğun başlaması için yardımcı olmamız lazım. Bu gerçekleşmezse şu kesindir ki oradaki sıkıntılar öncelikle Suriye halkını sonra da Sünni komşularını etkileyecektir. Bu noktada hem İran hem de Türkiye zarar görecektir."

Bikdeli, İran'da yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunan iş adamı Babek Zencani'nin davasıyla ilgili soru üzerine dosyanın yargıda olduğunu ve hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı. Konuyla ilgili İranlı yetkililerin Türkiye'ye geleceklerine dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine Büyükelçi Bikdeli, yasama ve yürütme erki yetkililerinin hiç bir şekilde dosyaya müdahale etme yetkisi bulunmadığını vurguladı. Bikdeli, "Şayet konuyla ilgili herhangi bir girişim söz konusu ise bunun iki ülke arasındaki yargı anlaşmaları çerçevesinde yargı kuruluşları arasında olması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.