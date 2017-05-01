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Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı.

Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:46
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Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikata başladı

Türk ve Azerbaycan Silahlı KuvvetleriAzerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılan tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemlerinin yer aldığı ortak tatbikatta atışlar gerçekleştirilecek.

Tatbikat, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Ve Azerbaycan Silahlı KuvvetleriAzerbaycanOrtak Askeri TatbikatAzerbaycan Savunma Bakanlığı
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