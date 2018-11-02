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Türkiye ve ABD yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yönelik yaptırımları kaldırdı. Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Türkiye ve ABD yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yönelik yaptırımları kaldırdı. Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

02 Kasım 2018 Cuma 16:40
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Türkiye ve ABD yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı

WASHİNGTON/ANKARA

ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırımları kaldırdı.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, Soylu ve Gül'ün yaptırım listesinden çıkarıldığı bildirildi. 

Türkiye ve ABD yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdı

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e getirilen yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. 

Sözcü Aksoy, ABD'li bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, ABD Hazine Bakanlığının 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele edildiğini anımsattı.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e yaptırım uygulanması kararının alındığını hatırlatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Hazine Bakanlığının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

AA

Son Güncelleme: 02.11.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
ABD Hazine Bakanlığıİçişleri Bakanı Süleyman SoyluAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
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