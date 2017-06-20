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"Türkiye sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yapıyor"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Türkiye'nin, 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek "Türkiye'nin sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yaptığının kabul edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yapıyor"

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Türkiye'nin, 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek "Türkiye'nin sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yaptığının kabul edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

20 Haziran 2017 Salı 15:28
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"Türkiye sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yapıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bugün savaş, zulüm ve şiddetten kaçmak zorunda kalan 65 milyondan fazla kişinin dayanıklılığını ve cesaretini onurlandırdıklarını ifade etti.

Dünyadaki gidişatı daha iyi bir yöne doğru değiştirme zamanının geldiğine işaret eden Grandi, bugünün "dünyadaki mültecileri ve zorla yerinden edilmiş kişileri aralarına alan, onlara güvenli bir ortam sağlayan; onları okullarına, iş yerlerine ve toplumlarına kabul eden toplulukların ve insanların da takdir edildiği bir gün" olduğuna dikkati çekti.

Grandi, zorla yerinden edilmiş kişilere güvenli bir alan sunmak ve toplumlarına dahil olmalarını desteklemek için dünyanın dört bir yanından sayısız topluluğun çalıştığının altını çizdi.

Mültecilerin cesaretine, azmine ve zekasına her gün tanık olduklarını anlatan Grandi, şöyle devam etti:

"Evlerini, işlerini ve bazen ailelerini kaybettikten sonra bile pes etmiyorlar, yeniden başlamanın bir yolunu buluyorlar. Bir yere ait olmak ve katkıda bulunmak için çabalarken, yeni komşularıyla iletişime geçerek bağlantılar kuruyor ve yeni fırsatlar yaratıyorlar. Deneyimlerimize göre, doğru ortam sağlandığında, mülteciler sorun değil, çözüm getirmektedir."

"Türkiye çok iyi ev sahipliği yapıyor"

Öte yandan Grandi, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başta Suriye, Irak ve Afganistan'dan olmak üzere 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığın belirterek "Türkiye'nin sığınmacılara çok iyi ev sahipliği yaptığının kabul edilmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin uluslararası toplumdan yeteri kadar destek alamadığı konusunda hemfikir olduğunu belirten Grandi, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacıları desteklenmesi için BM kuruluşlarına çok az miktarda para gönderdiğini söyledi.

Grandi, dünyada sayı bakımından en fazla sığınmacıya Türkiye'nin ev sahipliği yaptığının altını çizerek "Türkiye, sığınmacıları desteklemek için ciddi para harcıyor. Kamplarda kalanlar ve diğer sığınmacıların ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Sığınmacılar okula gidiyor, devlet hizmetlerinden yararlanıyor." diye konuştu.

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