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Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed: Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak

Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed: Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak

05 Kasım 2017 Pazar 10:49
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Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed, "Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edecek." dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacağını ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edeceğini belirtti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Muhammed, Fas'ta dün düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, "Türkiye önemli bir bölgesel oyuncu olarak kalacak ve Katar'ın güçlü bir ortak ve müttefiki olmaya devam edecek." dedi.

Katar'dan Türkiye ile askeri ilişkilerini kesmesine dair taleplerin, otorite sahibi bir ülke için kabul edilemez olduğunu belirten Muhammed, "Bir gün gelir ABD güçlerinin ülkeden kovulması ya da Fransa ve İngiltere ile savunma alanındaki iş birliğimizin kesilmesi istenir." ifadelerine yer verdi.

Katar ve Türkiye arasında savunma, ekonomi, ikili ticaret ve yatırım alanlarında stratejik güçlü bir ilişkinin bulunduğunu kaydeden Muhammed, ülkesinin Türkiye, İngiltere, Fransa gibi çeşitli ülkelerle savunma alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladığına dikkati çekti.

Körfez krizine değinen Muhammed, abluka uygulayan ülkelerin hikmetli davranmasını ve krizin çözümü için diyalog masasına oturmasını temenni ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Katar Dışişleri BakanıMuhammed Bin Abdurrahman Al SaniTürkiye Bölgesel Oyuncu
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