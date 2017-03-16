'Türkiye'nin tutumunu Arap liderleri sergilemedi'

Arap siyaset uzmanları Türkiye'nin Filistin meselesine sahip çıkması, Suriyeli sığınmacılara kucak açması ve ilişkilerini tarihi kardeşlik esasına kurması gibi nedenlerle Arap toplumları nezdinde olumlu etkisinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış politikasında "nüfuz" eksenli hareket etmediğini belirten uzmanlar, bu durumun da Arap toplumları tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ediyor.

Mısırlı uluslararası ilişkiler uzmanı Velid el-Haddad, "Arap halkları, Türkiye'yi ülkelerinde gerçekleştirmek istedikleri hayalin vücut bulmuş hali olarak görüyor. Çünkü Türkiye, İslâmi kimlik ile milli kalkınmayı bir araya getirmeyi başardı." dedi.

Haddad, "Arap kamuoyunun Türkiye'ye yönelik olumlu bakışı, Türkiye'nin kendilerinden daha çok Arapların sorunlarıyla ilgilenmesi nedeniyle oluşuyor. Örneğin Türkiye'nin Mısır, Filistin, Suriye ve Irak konusunda sergilediği uluslararası tutumları, Arap liderleri sergilemedi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin yeniden bölgeye liderlik etmesi ümit ediliyor"

Mısır uzman ayrıca, Türkiye'nin mevcut başarılı durumuyla kıyaslandığında Arap ülkelerinde ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda herhangi bir ilerleme yaşanmadığına dikkati çekti.

Katar merkezli Eş-Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cabir el-Harmi de Türkiye'nin bölgesel politikalarının Arap halkları nezdinde olumlu görülmesinin doğal bir şey olduğunu vurgulayarak, "Şu anda olduğu gibi tarih boyunca Türkiye'nin tutumları, Araplara yardım ve destek ekseninde olmuştur. Türkiye'nin bölgeye tekrar dönmesi ve Filistin başta olmak üzere Müslümanların haklarını savunması bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin ise Türkiye'nin söz konusu tutumunun aksine "bölgede nüfuzunu genişletme ajandaları" olduğunu vurgulayan Harmi, "Başka ülkelerin tehditlerine maruz kaldığımız bir dönemde Türkiye'nin yeniden bölgeye liderlik etmesi ümit ediliyor." görüşünü dile getirdi.

Arap Siyaset Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezinin Suriyeli uzmanı Mervan Kablan da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara kucak açmasının Arap toplumlarında büyük etki yarattığını belirterek, şunları söyledi:

"Arap kamuoyunda Türkiye'nin bölgesel politikalarının olumlu görülmesinde 3 unsur etkili oldu. Bunların birinci ve en önemlisi Türkiye, birçok Arap ülkesinden de daha iyi bir tavır sergileyerek Suriyeli mültecileri kabul etti. İkincisi Türkiye'nin, halklardan yana saf tutması ve devrimlerine sahip çıkması olurken, üçüncüsü de Türkiye, İran ile kıyaslandığında Araplara daha yakın ve bölgeyi tehdit eden nüfuz genişletme yöntemlerine başvurmuyor." diye konuştu.

Kablan, "Türkiye, nüfuzunu genişletme ajandasına sahip değil bilakis politikalarını iş birliği ve tarihi kardeşlik üzerine yürütüyor." ifadelerini kullandı.