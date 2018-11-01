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"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." dedi.

"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Palladino, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:31
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"Türkiye'nin sınır güvenliğine bağlıyız"

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır." dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DEAŞ'la savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." yanıtını verdi.

"Yaptırımlar İran'ın ekonomisini hedef alacak"

Palladino, ayrıca İran'ı "küresel terörizmin güçlü destekçisi ve terör faaliyetlerinin arkasındaki aktör" olmakla suçladı.

Daha önce İran'la nükleer anlaşma uyarınca kaldırılan yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini vurgulayan Palladino, "5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlar, İran'ın ekonomisini etkileyen enerji, nakliyat, inşaat, sigorta sektörleri, İran Merkez Bankasının dahil olduğu ticari işlemler ve belirlenmiş İranlı şirketleri hedef alacak." bilgisini paylaştı.

Yemen'de ateşkes çağrısı

ABD'nin dün taraflara Yemen'deki çatışmaların bitirilmesine yönelik yaptığı çağrıya da değinen Palladino, bu ülkedeki çatışmayı uzlaşma yoluyla sona erdirmenin, halkın barış ve yeniden yapılanma yoluyla iyileşmesinin zamanının geldiğini yineledi.

Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, ABD'nin Yemen'deki savaşın bitmesi çağrısını yaptığı ancak buna karşılık neden Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Alanda bazı ilerlemeler kaydediliyor. Barış müzakereleri için gerekli zemin çalışmalarının düzenlenmesi konusunda ilerlemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Robert PalladinoABDDışişleri
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