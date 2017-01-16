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Türkiye'nin sığınmacı politikası dünyaya örnek

IOM Genel Direktörü Swing, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığının daha çok vurgulanması gerektiğini belirterek, "Bu, bence dünyanın geri kalanına örnek teşkil ediyor." dedi.

Türkiye'nin sığınmacı politikası dünyaya örnek

IOM Genel Direktörü Swing, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığının daha çok vurgulanması gerektiğini belirterek, "Bu, bence dünyanın geri kalanına örnek teşkil ediyor." dedi.

16 Ocak 2017 Pazartesi 09:26
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Türkiye'nin sığınmacı politikası dünyaya örnek

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 3 milyon sığınmacıya cömertçe ev sahipliği yaptığının daha çok vurgulanması gerektiğini belirterek "Bu, bence dünyanın geri kalanına iyi bir örnek teşkil ediyor. İnsanlar çatışmalardan, savaşlardan, doğal felaketlerden veya herhangi başka bir sorundan kaçarken bizim daha farklı bir sınır yönetimi gütmemiz gerek, anlayışlı olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

William Lacy Swing, bazı Avrupa ülkelerinde yürütülen sığınmacı karşıtı siyasetle ilgili olarak şunları söyledi:

"Ne yazık ki siyasi aktörlerin çoğu bulundukları konumu, ihtiyacı olan insanlara, göçmenlere ve sığınmacılara yardım etmek yerine siyasi rant uğruna kullanıyor. Seçimleri ilk kez veya tekrar tekrar kazanabilmek için. Statülerine bakılmaksızın gerek mülteciler gerek diğer göçmenler olsun hareket halindeki insanlardan hepimiz sorumluyuz ki bu insanlar, her zaman için en korunmasız konumda oluyorlar."

"Bu kadar çok sığınmacı ölüyorsa politikalar işe yaramıyor demektir"

Sığınmacı sorununun küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Swing, IOM verilerine göre, geçen yıl Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan 5 binden fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini belirterek, son 3 yılda ise bu sayının 18 binden fazla olduğunu kaydetti. Swing, "Bu kadar çok insan ölüyorsa politikalar işe yaramıyor demektir. Hayat kurtaracak politikaları desteklememiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyePolitikaSığınmacıDünyaSwing
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