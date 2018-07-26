'Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki yardımı olmasaydı Güney Kore olmazdı'

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Güney Kore kaynaklarına göre Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü, yaralı ve ve savaş esirleri dahil toplam zayiat bakımından üçüncü sırada olduğunu belirterek, "O zaman ki yardım olmasaydı şimdiki Güney Kore olmazdı. Halkımız Türk halkına her zaman müteşekkirdir." dedi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Park, 15 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı'nda tarafların kayıplarını ve Türkiye'nin ülkesine verdiği desteği AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin Kore Savaşı'nda ülkesine verdiği desteğin unutulmaz olduğunu vurgulayan Park, savaşa Türkiye'nin 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldığını belirtti.

Park, savaşta 40 bin 670 Birleşmiş Milletler (BM) askeri, 137 bin 899 Kore askeri olmak üzere Güney Kore tarafında toplam 178 bin 569 askerin, Kuzey Kore tarafında ise 508 bin 797 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ölü, yaralı ve kayıplar göz önünde bulundurulduğunda Güney Kore'nin toplam 600 bin civarında zaiyat verdiğini söyleyen Park, "BM'den gelenler de yaklaşık 150 bin kişi. Bizim tarafta toplam ölü ve yaralı yaklaşık 700 bin civarındaydı. Karşı tarafın zaiyatı ise daha fazla oldu. Kuzey Kore ve Çin ordusundan yaklaşık 1,5 milyon kişi ölmüş ya da yaralanmıştı." diye konuştu.

Türk askeri Kumyangjang-Ni'de zafer kazandı

Park, "Türkiye Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü, yaralı ve savaş esirleri dahil toplam zayiat bakımından üçüncü sırada yer alıyor." dedi.

Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülkenin 1 milyon 789 bin askerle ABD olduğunu söyleyen Park, 56 bin askerle İngiltere'nin ikinci, 26 bin 791 askerle Kanada'nın üçüncü, 21 bin 212 askerle Türkiye'nin dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

Bazı kaynaklarda Türkiye'den giden asker sayısının 15 bin civarında görülmesinin nedeninin Türkiye'den giden ilk 3 tugayın cephede yer almasına rağmen 4. tugayın tam da ateşkes imzalandığı sırada Pusan Limanı'na ulaşması olduğunu söyleyen Park, bu askerlerin savaş cephede devam ederken emir alarak gemiye binip yola çıktıklarına ve yaklaşık 30 gün yolculuk yaptıklarına dikkati çekti. Park, Pusan Limanı'na yaklaştıklarında ateşkes ilan edilmesinin, onların savaşa katılmadığı anlamına gelmediğini, onların da gazi olduklarını vurguladı.

ABD'nin 36 bin 940 kayıp vererek Kore Savaşı'nda en çok kayıp veren ülke olduğunu belirten Park, bin 78 kaybı olan İngiltere'nin ikinci sırada geldiğini söyledi.

Kore Gazi Bakanlığının kayıtlarına göre cephede hayatını kaybeden 700'ü aşkın asker ile yaralanıp cepheden ayrıldıktan sonra vefat eden ve kaybolan kişiler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin Kore Savaşı'nda 900'ü aşkın şehit verdiğini dile getiren Park, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda en çok şehit veren üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

Park, Türkiye'nin savaşa katılan ülkeler arasında yaralı ve esir dahil en çok zaiyat veren üçüncü ülke olduğunu da kaydetti.

Türkiye'nin askeri desteğinin kendileri için çok anlamlı olduğuna işaret eden Park, şöyle devam etti:

"Türkiye'den Pusan Limanı'na tugayların gelebilmesi için gemiyle en az 30 gün yol alması gerekiyordu. Pusan Limanı'na gelen Türk askerleri, şimdi Kuzey Kore tarafında olan Kunuri'ye geçtiler. O sırada Kuzey Kore saldırmış, her yeri işgal etmişti. Elimizde sadece Pusan yanında küçük bir bölge kaldı. ABD'nin çıkarma yapmasıyla bizim durumumuz değişti. Kuzey Kore ordusu yukarı doğru çekildi. Biz de ilerledik ancak Çin ordusunun yığınak yaptığından kimsenin haberi yoktu. Bu öğrenilince ABD ordusu çekilme kararı aldı ancak bu çok zordu. Çin ordusunun asker sayısı çoktu. Türkiye'nin birinci tugayı Çin ordusunu engellemeye çalıştı ancak Çin'in asker sayısı fazlaydı. Bu nedenle Kunuri'de çok kayıp verildi. Türklerin şehitlerinin yüzde 60'ı Kunuri şehitleridir. ABD'de orada çok kayıp verdi."

Park, Türk askerinin Kumyangjang-Ni'da da Çin'e karşı zafer kazandığını ve bu sayede Güney Kore'nin Seul'u geri aldığını söyleyerek, "Buradaki süngü muharebesinde Türk askeri, Çanakkale Savaşı'ndaki tecrübesiyle öne çıktı. Türk tugayından sadece 12 kişi şehit olurken, bin 995 Çin askeri öldü." diye konuştu.

"Esir düşen askerlerden sadece Türkler eksiksiz döndü"

Güney Kore ve BM tarafında yaklaşık 5 bin kişinin esir düştüğünü, Kuzey Kore ve Çin'den ise yaklaşık 70 bin kişinin esir olduğunu anlatan Park, "Ateşkes anlaşmasından bir ay önce, 1953'ün haziran ayında esir değişimi oldu. Türk tugayından 244 kişi esir olmuştu ancak bütün esirler arasında sadece Türk askerleri, kimse ölmeden, 244 kişiden hiç kayıp vermeden döndü çünkü Türk askerleri birbirine sahip çıkmış ve esirken bile emir komuta zincirini muhafaza etmiş. Esirleri yüzde yüz dönen Türkiye'den başka ülke yok." dedi.

Savaşta şehit olan 462 Türk askerinin Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda yattığını hatırlatan Park, Güney Kore halkının Türk halkını "kan kardeşi” olarak nitelendirdiğini vurguladı.

Kore Savaşı’na katılan Türk tugayının savaşa katılan askeri birlikler içinde öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birlik olduğuna dikkati çeken Park, o zaman açılan Ankara Okulu'nun Kore halkı tarafından unutulmadığını söyledi.

Türkiye'den Kore gazileri ve aileleriyle, şehit yakınlarıyla temasta olduklarını belirten Park, "O zaman ki yardım olmasaydı şimdiki Güney Kore olmazdı. Halkımız Türk halkına her zaman müteşekkirdir." dedi.