Kadın ve Demokrasi Derneği (

KADEM

) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, onur konuğu olarak katıldığı, Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren

MAS-ICNA Kongresi

'nin açılışında "Ümmetin Karşılaştığı Sorunların Üstesinden Gelmek: Türkiye Örneği" başlıklı konuşma yaptı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Bayraktar, ilk başta böyle bir kalkışmaya ihtimal veremediğini ancak daha sonra bunun bir darbe girişimi olduğunu anladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde bu girişime halkla birlikte karşı geldiğini ve insanları sokağa çağırdığını ifade eden Bayraktar, "Cumhuriyet tarihimizde daha önce hiç olmayan bir şey oldu o gece ve halk demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara çıktı." dedi.

"Beyaz Saray ya da Kongre binası teröristlerce bombalansa nasıl tepki verirdiniz?" diye soran Bayraktar, Türkiye'nin hukuk içerisinde bu suçları işleyenlerden hesap sorduğunu ifade etti.

"DEAŞ'tan daha tehlikeli"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine ilişkin iddialarına da değinen Bayraktar, "Gülen'in yakın çevresinde kendisinin Allah'a çok yakın olduğu iddia ediliyor hatta, estağfurullah Hz. Muhammed'in (SAV) bile üzerinde görülüyor. Gülen, Nur Suresi'nin kendisini refere ettiğini iddia ediyor. Somut delillerle desteklenen tüm bu anlattıklarım maalesef şaka değil gerçek. Daha da ilginç olan Fetullah Gülen 17 yıldır ABD'de güven içinde yaşıyor." diye konuştu.

FETÖ'nün ABD'de 150'den fazla sözleşmeli okul zincirine sahip olmalarının da endişe verici olduğunu belirten Bayraktar, "Bu terör örgütü her yıl sizin vergilerinizden 500 milyon dolar alıyor." dedi.

Türkiye'de yaşananların ibret verici bir örnek olduğunu da vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu ülkedeki Müslüman toplumu da tehdit altında. Bir şeyi vurgulamama izin verin: FETÖ aslında DEAŞ'tan daha tehlikeli. Umutsuz, eğitimsiz kişileri militan haline getirmek daha kolaydır çünkü kaybedecek bir şeyleri yoktur ve birileri cennet vaadiyle gelince buna kanabilirler. Ancak FETÖ, iyi eğitimli doktor, mühendis, general, bilim adamı ve benzeri kişilerin kalp ve kafalarını ele geçiriyor. Ve bu üyeler takiye yapıyorlar her türlü şekle giriyorlar."

"Türkiye ilham kaynağı"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin tüm Müslüman ülkelere gücünün yettiği kadar yardım ettiğini de vurgulayarak, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıldığını, Gazze'nin yeniden imarı için destek verildiğini, Somali, Myanmar ve Haiti gibi bölgelere yardım ulaştırıldığını söyledi.

Bayraktar, "Türkiye tüm dünyaya sekülerizm, demokrasi ve İslam'ın yan yana yaşayabileceğini gösterdi. Diğer Müslüman milletlere değişim ve daha iyi bir geleceğin sağlanabileceği konusunda ilham kaynağı olduk." dedi.

Bu başarının paylaşıldığını da anlatan Bayraktar, "Türkiye'nin tüm sınamalara karşı elde ettiği başarı hikayesi sadece kendisinin değil aynı zamanda tüm ümmetindir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kongre Başkanı Hüseyin Ata, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a çiçek verilirken Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim'i Ata'ya hediye etti.

Bu arada, Boston İslam Camiası Kültür Merkezi'nin İmamı Suhaib Webb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem Muhammed Ali'nin cenazesine katılan tek lider olması hem de MAS-ICNA konferansına kendisini temsilen kızını göndermesi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

AA