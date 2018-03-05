Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
AA
Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.
AA