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Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:44
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Türkiye, Müslüm için Almanya'dan tutuklama ve iade istedi

Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PydPKKSalih MüslümSon DakikaAlmanya
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