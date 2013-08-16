Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye Mısır Büyükelçisi'ni istişare için çağırdı

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını açıkladı.

Türkiye Mısır Büyükelçisi'ni istişare için çağırdı

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını açıkladı.

16 Ağustos 2013 Cuma 08:05
385 Okunma
Türkiye Mısır Büyükelçisi'ni istişare için çağırdı
ANKARA

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Botsalı'nın Mısır'da son dönemde meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Büyükelçi Botsalı'nın bugün (16 Ağustos) ülkemizde olması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.

Mısır Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırdı

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Salahaddin'in "Son dönemdeki gelişmeleri görüşmek için" Kahire'ye çağırıldığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 08:06
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Mısır Büyükelçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ