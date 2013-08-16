Türkiye Mısır Büyükelçisi'ni istişare için çağırdı

ANKARA



Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın istişarede bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını belirtti.



Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Botsalı'nın Mısır'da son dönemde meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.



Açıklamada, "Büyükelçi Botsalı'nın bugün (16 Ağustos) ülkemizde olması öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.



Mısır Ankara Büyükelçisi'ni Kahire'ye çağırdı



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Salahaddin'in "Son dönemdeki gelişmeleri görüşmek için" Kahire'ye çağırıldığı belirtildi.





AA