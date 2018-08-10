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Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi

Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mahmud Matar, "Han el-Ahmar halkının İsrail yıkımına karşı sergilediği kararlılığa bizler de ücretsiz tedavi ve ilaç temini yoluyla destek için bugün buradayız." dedi.

Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi

Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Doç. Dr. Mahmud Matar, "Han el-Ahmar halkının İsrail yıkımına karşı sergilediği kararlılığa bizler de ücretsiz tedavi ve ilaç temini yoluyla destek için bugün buradayız." dedi.

10 Ağustos 2018 Cuma 16:57
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Türkiye mezunu Filistinliler Han el-Ahmer halkı için 'tıp günü' düzenledi

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesinde "tıp günü" etkinliği düzenledi.

Doğu Kudüs’ün kırsalında bulunan Filistinli Bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de düzenlenen etkinliğe katılan doktorlar, Han el-Ahmer halkına "Göz, iç hastalıkları, kalp, kulak, burun, boğaz, kadın hastalıkları ve aile hekimliği" hizmetleri vererek ücretsiz ilaç dağıttı.

Etkinliğe, Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Huseyni, Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Erman Topçu katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Topçu, "Her zaman Filistin halkıyla birlikteyiz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz." diyerek Han el-Ahmer sakinlerinin yerlerinden edilmesine de karşı olduklarını belirtti.

Mezunlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Mahmud Matar da "Han el-Ahmar halkının İsrail yıkımına karşı sergilediği kararlılığa bizler de ücretsiz tedavi ve ilaç temini yoluyla destek için bugün buradayız." dedi.

Filistinliler, İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer bölgesinde destek amaçlı farklı etkinlikler yürütüyor.

İsrail'in E1 projesi

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedeviler yaşıyor.

Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TMDFilistinlilerHan El-AhmerTıp Günü
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