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'Türkiye inşa ettiği sınırları dışındaki kalıntıları bulup restore ediyor'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Türkiye güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." dedi.

'Türkiye inşa ettiği sınırları dışındaki kalıntıları bulup restore ediyor'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Türkiye güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." dedi.

09 Ekim 2018 Salı 15:48
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'Türkiye inşa ettiği sınırları dışındaki kalıntıları bulup restore ediyor'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ''Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." dedi.

Başbakan Orban, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı Gül Baba Türbesi'nin açılış programında konuştu.

Başkent Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin 1914 yılında "korunması gereken tarihi eser" olarak ilan edildiğini anımsatan Orban, ''Bu türbeyi birlikte restore ettik ve bugün de açılışını birlikte yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a türbenin restorasyonuna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim.'' ifadesini kullandı.

Orban, Gül Baba Türbesi'ni hem Macarların hem de Türklerin sahiplendiğini belirterek, "Türkiye kendi kültürüyle gurur duyuyor, güçlü ve kendine güvenen ülkeler gibi sınırları dışında kendileri tarafından inşa edilen yapıların kalıntılarını bulup restore ediyor." diye konuştu.

Türbenin yer aldığı bölgenin Gül Tepesi olarak isimlendirildiğini aktaran Orban, Gül Baba'nın bugün de Macarların hafızasında yer aldığını ve hakkında film ve çeşitli çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Orban, Türkiye'de çok sayıda Macar tarihiyle ilgili eserler bulunduğunu ve Türkiye'nin bu eserlere sahip çıktığını kaydederek teşekkür etti.

Türkiye'ye matbaayı götüren Macar kökenli İbrahim Müteferrika başta olmak üzere Macar tarihindeki birçok önemli şahsiyetin Türkiye'de ikamet ettiğini söyleyen Başbakan Orban, "Bizim özgürlük savaşçılarımız sizin yanınıza sığındılar. Thökly İmre ve İlona Zrinyi İzmit'te, Ferenc Rakoczi Tekirdağ'da ve Lajos Kossuth ise Kütahya'da yaşadı. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı cephede savaştık. Türkiye'deki Macar eserlerinin de iyi korunduğunu görüyoruz.'' şeklinde konuştu.

Başbakan Orban, iş adamı Adnan Polat'ın Gül Baba Türbesi'nin yenilenmesi konusunda çaba gösterdiğini vurgulayarak ülkesi adına teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Macaristan Başbakanı Viktor OrbanGül Baba Türbesi
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