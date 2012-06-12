Türkiye ile istişarelerimiz sürecek

WASHINGTON

31. Amerikan Türk Konseyi yılık toplantısının açılışında düzenlenen panelde konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Suriye konusunda verilen uluslararası çabalarda Türkiye'nin ''liderlik'' göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Gordon, ülkede barışçıl değişimin mümkün olduğu kadar erken şekilde hayata geçmesi için Türkiye ve uluslararası toplumla yakın istişarelerini sürdürdüklerini kaydederek, ''Müttefiklerimizle, özellikle de Suriye'de değişimi desteklemede ve Esed rejimi sonrasında istikrarın sağlanmasında dev bir sorumluluk ve role sahip Türkiye ile istişarelerimizi sürdüreceğiz'' diye konuştu.

Gordon, "Küresel anlamda, çok geniş yelpazeyi içeren alanlarda istişarede bulunabileceğimiz Türkiye gibi çok fazla ortağımız yok" dedi.

Gordon, Kıbrıs konusunda ise, "(Kıbrıs) Ada üzerindeki ve çevresindeki enerji kaynaklarının, adadaki tüm toplumlar için kullanılması ve kapsamlı çözüm bağlamında geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hem ada halkı hem Türkiye hem de bölge için 'kazan-kazan' durumu yaratacaktır" ifadelerini kullandı.