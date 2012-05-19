Türkiye ile işbirliğimiz devam edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü George Little, Pentagon'da, Türk basınında yer alan, ''Pentagon'un Uludere olaylarıyla ilgili ABD basınında yer alan iddiaların arkasında durduğu''na yönelik yorumlara ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine, Wall Street Journal'ın (WSJ) haberi ve içeriği üzerine yorumda bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

''Türkiye ile ABD arasındaki önemli müttefiklikten bahsettim. Türk müttefikimizle çok güçlü askeri ilişkilerimiz var. Terör örgütü PKK dahil Türkiye ile bir dizi konuda birlikte çalışıyoruz. PKK ile mücadele çabalarında beraber hareket ediyoruz ve işbirliğimiz devam edecek.

Uzun yıllardır güçlü, sağlam ve çok önemli bir müttefiklik ilişkimiz var. Bunun devamını bekliyoruz.''

Sözcü Little, başka bir soruya karşılık, ''Bu (WSJ'nin haberi) ABD-Türkiye arasındaki bağlara zarar vermeyecektir'' diye konuştu.