Türkiye ile güvenlik ortaklığımız devam etsin

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, önemli bir dost ve müttefik olarak gördükleri Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığını devam ettirmeyi arzuladıklarını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Scott McIlnay, Washington'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Orgeneral Dempsey'nin Pentagon'da düzenledikleri görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Orgeneraller Özel ve Dempsey'in Türkiye'nin bölgedeki önemli liderlik rolü dahil olmak üzere geniş yelpazede bir dizi güvenlik konularını ele aldıklarını bildiren McIlnay, Orgeneral Dempsey'nin, ABD Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında Orgeneral Özel ile ilk kez bir araya geldiğine dikkati çekti.

Sözcü McIlnay, açıklamasında, ''İki lider, Türkiye'nin bölgedeki önemli liderlik rolü dahil olmak üzere geniş yelpazede bir dizi güvenlik konularını ele aldı'' ifadesini kullandı.

McIlnay, Dempsey'in, görüşmede, Özel'e ''Orgeneral Özel'i ağırlamaktan memnuniyet duydum. Bu görüşmeyi dört gözle bekliyordum ve görüşmemizden büyük keyif aldım. Önemli bir dost ve müttefik olan Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığımızı devam ettirmeyi arzuluyoruz'' dediğini kaydetti.

Bu arada, Orgeneral Özel, Pentagon'daki temasları çerçevesinde diğer kuvvet komutanlarıyla da bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yı ofisinde ziyaret eden Özel, Orgeneral Dempsey ve eşi Deanie'nin evinde verecekleri akşam yemeğine de katılacak.