Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye ile güvenlik ortaklığımız devam etsin

Martin Dempsey, önemli bir dost ve müttefik olarak gördükleri Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığını devam ettirmeyi arzuladıklarını söyledi

Türkiye ile güvenlik ortaklığımız devam etsin

Martin Dempsey, önemli bir dost ve müttefik olarak gördükleri Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığını devam ettirmeyi arzuladıklarını söyledi

11 Mayıs 2012 Cuma 09:00
401 Okunma
Türkiye ile güvenlik ortaklığımız devam etsin

     ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, önemli bir dost ve müttefik olarak gördükleri Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığını devam ettirmeyi arzuladıklarını belirtti.
     ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Scott McIlnay, Washington'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Orgeneral Dempsey'nin Pentagon'da düzenledikleri görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
     Orgeneraller Özel ve Dempsey'in Türkiye'nin bölgedeki önemli liderlik rolü dahil olmak üzere geniş yelpazede bir dizi güvenlik konularını ele aldıklarını bildiren McIlnay, Orgeneral Dempsey'nin, ABD Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında Orgeneral Özel ile ilk kez bir araya geldiğine dikkati çekti.
Sözcü McIlnay, açıklamasında, ''İki lider, Türkiye'nin bölgedeki önemli liderlik rolü dahil olmak üzere geniş yelpazede bir dizi güvenlik konularını ele aldı'' ifadesini kullandı.
     McIlnay, Dempsey'in, görüşmede, Özel'e ''Orgeneral Özel'i ağırlamaktan memnuniyet duydum. Bu görüşmeyi dört gözle bekliyordum ve görüşmemizden büyük keyif aldım. Önemli bir dost ve müttefik olan Türkiye ile yakın güvenlik ortaklığımızı devam ettirmeyi arzuluyoruz'' dediğini kaydetti. 
     Bu arada, Orgeneral Özel, Pentagon'daki temasları çerçevesinde diğer kuvvet komutanlarıyla da bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'yı ofisinde ziyaret eden Özel, Orgeneral Dempsey ve eşi Deanie'nin evinde verecekleri akşam yemeğine de katılacak.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 01:01
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-ABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ