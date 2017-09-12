Türkiye ile Gambiya arasında yeni işbirliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang ve beraberindeki heyetle, iki bakanlık arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik iyi niyet beyanı metinin imzalanması amacıyla makamında bir araya geldi.

Kaya, Bakan Tambajang'ın Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli kurumları ziyaret edeceğini aktararak, Afrika ile tarihi, kültürel, insani ilişkilerin "Afrika açılım politikası" çerçevesinde derinleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin hemen her Afrika ülkesinde bir büyükelçiliği, misyonunun bulunduğuna, Türk Hava Yolları'nın (THY) Afrika'nın birçok noktasına uçuş gerçekleştirdiğine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı, Türk Kızılayı gibi birçok kuruluşun bölgede aktif olarak faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Kaya, Afrika halkının rızası ve talebi çerçevesinde faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı.

Kaya, "Biz Afrika halklarını her zaman gönüldaşlarımız olarak gördük. Hiçbir zaman onların yaşadığı acılara çıkar odaklı olarak bakmadık. Bundan sonra da bakmayacağız. Afrika'ya baktığında sömürülecek olan yer altı zenginliklerini görenlerden asla olmadık. Bu nedenle kıtanın kalkınmasına sağladığımız katkılar insani ve vicdani olarak da yaklaşımımız Afrika insanının gönlünde bize her zaman ayrıcalıklı bir yer kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ ile mücadelemizde Gambiya ile örnek bir işbirliği içindeyiz"

Bakan Kaya, Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afrika kıtasında duyulan sempati ve teveccühün de karşılıksız olmadığını belirterek, "Afrika kıtasında Gambiya ile ilişkilerimizin de özel ve ayrıcalıklı bir yeri var. Terör örgütü FETÖ ile mücadelemizde Gambiya ile örnek bir işbirliği içindeyiz. FETÖ ülkemiz için olduğu kadar faaliyet gösterdiği her ülke için de çok büyük bir tehdittir. Gambiya, ülkemize FETÖ ile mücadelede Afrika kıtasında en güçlü desteği veren ülkelerden birisi. 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünün ardından Şubat 2014 yılında FETÖ iltisaklı okulunu hemen kapatmıştır." dedi.

Gambiya'da ilk aşamada Maarif Vakfı ile işbirliği içerisinde anaokulu, ilkokul ve ihtiyaç duyulması halinde üniversiteye kadar olan bir eğitim kurumu açılmasının planlandığını anlatan Kaya, Gambiya yönetimine Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaya, Gambiya ile ekonomik işbirliğine yönelik yeni imkanları değerlendirmek için iş dünyasının da gayretleri bulunduğuna ve bu gayretleri hükümet olarak teşvik etmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, bu işbirliklerinin göstergesi olarak son dönemde Türkiye'den Gambiya'ya gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin sıklaştığını bildirdi.

"Kağıt üzerinde imzalanmış bir belge olarak asla kalmayacak"

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak da kadın, aile ve sosyal politikalar alanında Gambiya ve diğer Afrika ülkeleriyle tecrübe paylaşımını önemsiyoruz. Ziyaretin ve bugün imzalayacağımız mutabakat zaptının bu anlamda yeni bir başlangıç olacağına gönülden inanıyorum. Bu belge kağıt üzerinde imzalanmış bir belge olarak asla kalmayacak. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadelede, kadın girişimciliği ve istihdamını arttırmada, kadınların, kız çocuklarının toplumsal ve ekonomik alanda güçlendirilmesinde, kadına yönelik şiddetle ülkelerimiz arasındaki ortak iradenin ve işbirliğinin somut bir mührü olarak hayata geçecektir inşallah."

Bakan Kaya, Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Sorumlu Bakanlar Konferansının Kadından Sorumlu Bakanlar Konferası'nın dönem başkanlığını yürüttüklerini ve bu çerçevede ihdas edilen İstişari Kadın Konseyi'nin başkanlığını da Dr. Esra Albayrak'ın yaptığını ifade ederek, Gambiya'ya bu konuda verdikleri destek için de teşekkür etti.

Kaya, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa gerçekleştirdikleri ziyaret için, halkları ve tüm Müslüman kadınlar adına teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

"Bu kadar üst düzeyden, doğrudan bir desteği görmüş değiliz"

Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşleri Bakanı Tambajang ise konuşmasında, Gambiya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin insanlığın çıkarı için olduğunu vurguladı.

Tambajang, hükümet olarak insan hakları ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde bir kalkınma istediklerini, Gambiya'da değişimin öncülerinin de nüfusun 1,7 milyonunu oluşturan kadın ve çocukların olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya, Afrika Birliği'ne ve bizim komşu ülkelerimize benzeri görülmeyen bir desteği olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü biz bu kadar üst düzeyden, doğrudan bir desteği görmüş değiliz. Bundan da büyük onur duyuyoruz. Aynı zamanda çok değerli Emine Erdoğan'ın da bu anlamdaki hassasiyetinin farkındayız. Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldiğinde verdiği görüntü hepimizi derinden etkiledi. Böyle bir zaman içerisinde burada bulunmak bizim için çok önemli."

"FETÖ ile olan mücadelede elimizden gelen desteği vereceğiz"

Gambiya olarak uluslararası işbirliği anlamında kadınların daha çok görünür olması, eğitim, sağlık eksiklikleriyle beraber iklim değişikliğine yönelik çevresel konulara, tarım, teknoloji konusunda da desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Tambajang, THY'nin Gambiya'ya daha fazla uçuş gerçekleştirmesini istediklerini dile getirdi.

Tambajang, FETÖ ile mücadeleye yönelik de "FETÖ ile olan mücadelede tabii ki elimizden gelen desteği vereceğiz. Çünkü terör bir hastalıktır. Eğer gerekli önlemi almazsanız günün birinde gelir sizi de hasta edebilir." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya ile Gambiyalı Bakan Tambajang, iki ülkenin bakanlıkları arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik iyi niyet beyanı metnini imzaladı.