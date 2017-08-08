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'Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim'

Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Miyasnikoviç, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ve ülkelerinde Türk bankasının açılması için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

'Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim'

Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Miyasnikoviç, Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ve ülkelerinde Türk bankasının açılması için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

08 Ağustos 2017 Salı 12:23
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'Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim'

Türkiye'ye ziyarette bulunan Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail Miyasnikoviç, soruları yanıtlarken, Türkiye ile Belarus arasındaki diplomatik ilişkilerin 25 yılda dinamik gelişme gösterdiğini ifade etti.

İki ülkenin yıllık ticaret hacminin 800 milyon dolar seviyesinde olduğunu anımsatan Miyasnikoviç, bunun yaklaşık 730 milyon dolarını Türkiye'nin Belarus'a ihracatının oluşturduğunu, Türkiye'nin ülkelerinden bilim ve teknik alanındaki çalışmalar ile sınai ürünler ithal ettiğini bildirdi.

Miyasnikoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki kısa vadeli dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için gayret ediyoruz. Tabii bu hedefi beyan etmesi kolay da bunu gerekli kamu araçlarıyla desteklemek gerekiyor. Bu ilişkileri geliştirmek adına parlamentomuzda bir yasa kabul edildi, 'Yeşil Koridor' yasası. Bu sayede ürünler karşılıklı iki ülkeye girerken daha sadeleştirilmiş prosedürden geçecek. Bu da her iki tarafa lojistik açısından büyük kolaylık sağlayacak."

"Belarus'ta Türk bankasının kurulması için hazırız"

Miyasnikoviç, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmelerinde Belarus'ta bir Türk bankasının faaliyete geçmesi konusunun ele alındığını aktararak, şunları söyledi:

"Belarus olarak bir Türk bankasının ülkemizde kurulup faaliyette bulunması için her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Böyle bir bankanın olması gerek ticareti kolaylaştırma gerekse yatırımların daha kolay finanse edilmesi ve gerçekleştirilmesi açısından faydalı olacaktır."

Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli konulardan birinin de Belarus'un kuzeyinde ve doğusunda yer alan ülkelerle Türkiye arasında bağlantı kuracak "Kuzey-Güney Koridoru"nun oluşturulması olduğuna işaret eden Miyasnikoviç, bu şekilde 300 bin konteynır taşımacılığın yanı sıra nehir taşımacılığıyla ilave 1 milyon tonluk nakliye kapasitesi oluşacağını dile getirdi.

Miyasnikoviç, iki ülke arasındaki tüm bu iş birliği alanları ve projelere bakıldığında hedeflenen 1 milyar doların çok daha üstünde kapasitenin bulunduğuna dikkati çekti.

"Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim"

İki ülke arasında yılın bu dönemine kadarki verilere bakıldığında yüzde 25 oranında artış beklendiğini ve bunun için gayret gösterdiklerini anlatan Miyasnikoviç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko arasında karşılıklı güven ilişkisi mevcut. Bu güven ışığında çok kısa süre önce Minsk'te Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı düzenlendi. Bu da karşılıklı güvenin mevcudiyetini gösteriyor.

Türkiye ile bu 25 yıl zarfında sadece ikili ilişkileri geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda uluslararası platformlarda da karşılıklı birbirimize destek verdik. Belarus olarak uluslararası arenadaki girişimlere Türkiye'nin desteğini çok değerli görüyor ve takdirle karşılıyoruz. Aynı şekilde biz de Türkiye'nin bu tür platformlarda yaptığı çalışmaları her halükarda destekliyoruz. 25 yılın özeti, Türkiye ile Belarus ilişkilerine güven hakim olması, iki ülke arasında herhangi bir sorunun bulunmaması ve her türlü girişimde karşılıklı sağlanan destek."

Ticari ilişkilerin yanı sıra yatırımlar açısından da ikili ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini bildiren Miyasnikoviç, Belarus'un Türk iş adamları ve yatırımcılarla makine-araç üretiminde çalışabileceğini vurguladı.

Miyasnikoviç, Türkiye ile Belarus arasındaki iş birliğinin sadece başkentlerle sınırlı kalmamasını, diğer büyük şehirler ile taşra kentlerinde de geliştirilmesini parlamentonun senato kanadı olarak teşvik ettiklerini anlattı.

"Belaruslular, Türkiye'de tatil yapmayı çok seviyor"

Turizm alanında iş birliğine de değinen Miyasnikoviç, şu ifadeleri kullandı:

"Turist akışında artış oldu. Belarus vatandaşları Türkiye'de tatil yapmayı çok seviyor. Gerek turistlerin gerekse iş adamlarının daha rahat gidip gelebilmesi için havayolu seferleri sayısının artırılması konusunu da görüşmelerde ele aldık. Ayrıca Türk inşaat şirketlerinin son derece başarılı çalışmalarını biliyoruz, kaliteli projeler gerçekleştiriyorlar. Biz de önümüzdeki dönemde Türk müteahhitlere daha fazla proje vermeyi hedefliyoruz." 

AA

Anahtar Kelimeler:
BelarusMikhail Miyasnikoviç
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