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'Türkiye idam cezasını getirirse müzakereleri durdururuz'

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Türkiye, yarın sabah idam cezasını geri getirirse biz de müzakere sürecini anında durdururuz." dedi.

'Türkiye idam cezasını getirirse müzakereleri durdururuz'

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Türkiye, yarın sabah idam cezasını geri getirirse biz de müzakere sürecini anında durdururuz." dedi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 11:38
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'Türkiye idam cezasını getirirse müzakereleri durdururuz'

 AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde AB üyelik sürecinin duracağını söyledi.

France 2 televizyonuna konuşan Juncker, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişiminin ardından tartışılmaya başlanan idam cezasına ilişkin konuştu.

Juncker, Türkiye'nin, içinde bulunduğu durum nedeniyle yakın gelecekte ya da uzun vadede AB üyesi olabileceğine inanmadığını dile getirdi.

"Türkiye, yarın sabah idam cezasını geri getirirse biz de müzakere sürecini anında durdururuz" ifadelerini kullanan Juncker, idam cezasını tanıyan bir ülkenin AB'de yerinin olmadığını vurguladı.

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili de müzakereler için kesin tarih belirlenmediğini söyledi. Bunun için herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığına dikkati çeken Juncker, İngiltere'nin AB üyesi ülkelerin çalışanlarına serbest dolaşım hakkı tanımazsa AB iç pazarına ulaşım hakkına sahip olmayacağının altını çizdi.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 11:40
Anahtar Kelimeler:
ABFETÖDarbe Girişimiİngiltere
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