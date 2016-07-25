'Türkiye idam cezasını getirirse müzakereleri durdururuz'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi halinde AB üyelik sürecinin duracağını söyledi.

France 2 televizyonuna konuşan Juncker, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tartışılmaya başlanan idam cezasına ilişkin konuştu.

Juncker, Türkiye'nin, içinde bulunduğu durum nedeniyle yakın gelecekte ya da uzun vadede AB üyesi olabileceğine inanmadığını dile getirdi.

"Türkiye, yarın sabah idam cezasını geri getirirse biz de müzakere sürecini anında durdururuz" ifadelerini kullanan Juncker, idam cezasını tanıyan bir ülkenin AB'de yerinin olmadığını vurguladı.

Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla ilgili de müzakereler için kesin tarih belirlenmediğini söyledi. Bunun için herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığına dikkati çeken Juncker, İngiltere'nin AB üyesi ülkelerin çalışanlarına serbest dolaşım hakkı tanımazsa AB iç pazarına ulaşım hakkına sahip olmayacağının altını çizdi.