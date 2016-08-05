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'Türkiye Gülen'in iadesi için ABD'ye 85 kutu belge gönderdi'

Washington Post'ta tam sayfa yayımlanan haberde, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Türkiye'nin sunduğu 85 kutu belgenin ABD Adalet Bakanlığınca incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

'Türkiye Gülen'in iadesi için ABD'ye 85 kutu belge gönderdi'

Washington Post'ta tam sayfa yayımlanan haberde, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Türkiye'nin sunduğu 85 kutu belgenin ABD Adalet Bakanlığınca incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

05 Ağustos 2016 Cuma 09:25
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'Türkiye Gülen'in iadesi için ABD'ye 85 kutu belge gönderdi'

 ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'ta, darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için Türkiye'nin ABD'ye 85 kutu belge gönderdiğini bildirildi.

Washington Post'ta, "Türkiye'nin Darbesinin Arkasında Olduğunu Söylediği Kişinin Çelişkili Profili" başlığıyla tam sayfa yayımlanan haberde, Gülen hakkında bir makaleye de yer verildi.

Türkiye'nin Gülen'in iadesi için ABD'ye 85 kutu belge sunduğu ve bunların ülkenin Adalet Bakanlığınca incelemelerinin sürdüğü belirtilen haberde, bu dosyalarda Fetullah Gülen'in devlet kademelerinde nasıl yapılanmalar kurduğu ve darbe girişiminin arkasında olduğuna yönelik bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Haberde, kendisini özellikle uluslararası toplumda "barış yanlısı" olarak tanıtan FETÖ'nün, dünya genelinde çok sayıda ülkede binlerce okul, hastane, sivil toplum kuruluşları gibi yapılanmaları olduğu kaydedildi.

Politikacılara yapılan bağışlarda usulsüzlük

FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına dair bilgiler de verilen haberde, ülke genelinde 160 civarında okul yönettikleri ve çok sayıda Amerikalı politikacıya bağışlar yaptıkları belirtildi.

Politikacılara yapılan bağışlarda usulsüzlük sorunları olduğuna değinilen haberde, FETÖ'nün şeffaf bir yapılanması bulunmadığı ve bağışlara ilişkin belirsizlikler olduğu aktarıldı.

Washington Post'un haberinde, FETÖ'nün ABD'de çok sayıda kongre üyesiniTürkiye'ye götürerek tatil imkanları sunduğu ve 2007 yılından bu yana ABD'den Türkiye'ye giden 289 heyete sponsorluk ettiği bilgisi de paylaşıldı. 

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 09:25
Anahtar Kelimeler:
ABDWashington PostFetullah GülenFETÖ
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