Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni dönem

PARİS - Türkiye, Fransa'da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından başlayan dönemde bu ülkeyle iyi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda iyimser. Fransa'da

'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ve sol ittifakın Pazar günü yapılacak genel seçimlerin ardından mecliste mutlak çoğunluğu elde etmesine kesin gözüyle bakılması, Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması beklentisini artırıyor.



Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Sözcüsü Engin Solakoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü tam üyelik müzakereleri bağlamında yeni iktidarın daha olumlu bir tavır izleyeceği izlenimini içinde olduklarını" söyledi.

Solakoğlu, "Fransa'da yeni yeni yönetimle birlikte, ilişkilerin geleceği konusunda, daha iyimser bir hava çıktı. En azında artık karşımızda Türkiye karşıtı bir yönetim yok" dedi.

Sarkozy döneminde Fransa'daki iktidarın doğrudan tam üyelikle ilgili olduğu gerekçesiyle müzakerelerde 5 faslın açılmasını engellediğini hatırlatan Solakoğlu, yeni yönetimle birlikte Türkiye'nin Fransa'nın bu tavrını kısa sürede değiştirmesinin beklendiğini ifade etti.

Solakoğlu, "Bizim yürüttüğümüz temaslarda, bugünkü yönetim, Sarkozy'nin Türkiye-AB konusundaki tavrını izlemeyeceği mesajını verdi. Bunun somut sonucu, Fransa'nın, Türkiye'nin üyelik sürecine engel olan ülke konumundan çıkacak olması" dedi.

Büyükelçilik Sözcüsü, vize serbestliği konusunda, Fransa'nın Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımları atmasının kısa vadede güç gözüktüğünü de sözlerine ekledi.

