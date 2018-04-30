'Türkiye Filistin meselesinde üstüne düşeni yapmaya hazır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye'nin Filistin meselesinin çözümünde üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Aydın, Ramallah'ta Filistin Milli Meclisi açılışı vesilesiyle düzenlenen uluslararası "Filistin Barış Süreci" konferansında konuştu.

ABD yönetiminin "İsrail yanlısı" olmasına rağmen Filistin yönetiminin sabırla barış isteyen taraf olduğunu belirten Aydın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının hem uluslararası hukuku hem de küresel vicdanı zedelediğini ifade etti.

ABD'nin bu kararla tarafsız bir ara bulucu olmadığını ortaya koyduğunu dile getiren Aydın, "Filistin'de adil ve sürdürülebilir bir barış için tek geçerli yol olan 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, hür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasında diretmeliyiz." dedi.

Tüm ülkelere "Filistin devletini tanıyın" çağrısı

Türkiye'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Ortadoğu barış süreci için çok taraflı bir uluslararası platform kurulması fikrini desteklediğini hatırlatan Aydın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşebilecek rolü oynamaya hazırız." diye konuştu.

Aydın, 137 ülkenin Filistin'i tanıdığını ancak bu sayının yeterli olmadığını aktararak, "Filistin devletini tanımamış olan başta Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere sormak istiyorum: Şimdi değilse ne zaman? Zaman, Filistin devletini tanıma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Filistin'e yaptığı yardımları kesme kararına değinen Aydın, Türkiye'nin Filistinlilerin dirençlerini arttıracak yardımlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) 10 milyon dolarlık yardımda bulunma kararını aldığını açıklayan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileriki günlerde UNRWA Genel Komiseri'ni kabul edeceğini ve Türkiye'nin Filistin halkı için daha fazla neler yapabileceği konusunun masaya yatırılacağını kaydetti.

Aydın ayrıca, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanındığını hatırlattı ve bu kararın uluslararası aktörlere anlatılmasında Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Trump'ın Kudüs kararının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.