Türkiye etkin çok taraflılıktan yanadır

İSTANBUL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, İstanbul Sancaktepe'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim helikopterinin düşmesinden dolayı üzüntülerini dile getirerek ve şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyerek başlayan Çavuşoğlu, Lajcak ile ikili ilişkileri değerlendirdiklerini söyledi.

Siyasi ilişkilerin mükemmel denilecek bir düzeyde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Her konuda yakın iş birliğimiz var. Tabii mesafe katedebileceğimiz alanlar var. Kültürel ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Bu konuda bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirebileceğimizi biliyoruz. Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanlığı'nı aldıktan sonra bu mekanizmayı ve diğer platformları etkin bir şekilde kullanarak Türkiye ve Slovakya arasında ticari, ekonomik ilişkilerimizi artıracağız." diye konuştu.

"Türkiye çok aktif bir şekilde kendilerini destekleyecektir"

Slovakya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı üstlenmeden önce bir kere daha Türkiye'ye gelip görüş alışverişinde bulunmak istemesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bugünkü ziyaretin esas amacının da bu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 2019 başında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını üstlenecek olan Slovakya'ya başarı dileyerek, Slovakya'nın bu süreci başarılı geçireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'nı devreden Slovakya'nın en aktif, en başarılı genel başkanlardan biri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

''Daha önce Bosna'da yüksek temsilci iken kendisini ilk defa tanımıştım. Yanlış hatırlamıyorsam, 2004 yılıydı. Oradaki başarılı çalışmalarını da biliyoruz. Tüm bunlardan yola çıkarak Miroslav'ın da Dışişleri Bakanı olduğu Slovakya'nın dönem başkanlığı çok başarılı olacaktır ve Slovakya'nın dönem başkanlığı önceliklerine baktığımız zaman gerçekten bizim de rahatlıkla destekleyeceğimiz ve memnuniyet duyacağımız öncelikler ve bugünkü Avrupa gerçekleri ve tüm dünya gerçekleri ile örtüşüyor. Dolayısıyla Türkiye çok aktif bir şekilde kendilerini destekleyecektir.

Tabii ki bizim de AGİT'ten beklentilerimiz var. Özellikle seçim gözlem misyonlarını daha dengeli, daha objektif görev yapması gerekiyor. Bu sadece ülkemiz için değil, bunu geçmişte yaptığım görevler zamanında da bunu gözlemlemiştim. Bunu başarmamız lazım, çünkü AGİT'in prestiji ve güvenirliği bakımından önemli. Birlikte neler yapabiliriz, bunu da değerlendirdik.''

''AGİT'in tüm faaliyetlerini destekleyeceğiz''

Türkiye'nin Ukrayna'da AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyon Başkanlığı görevini yapan Ertuğrul Afakan'nın görev süresinin dolduğunu, Büyükelçi Halit Çevik'in aday olarak gösterildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, ''Eğer ülkeler ve AGİT tarafından desteklenirse biz büyükelçimize güveniyoruz. Son derece adil, dengeli ve bilgi birikimine sahip bir arkadaşımız. BM'de daimi temsilcimiz olarak da görev yaptı, şu anda Yunanistan'da büyükelçimiz olarak görevini sürdürüyor ama biz her şartta bu gözlem misyonunu ve AGİT'in tüm faaliyetlerini destekleyeceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

AGİT'in Slovakya dönem başkanlığında Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve diğer bölgesel örgütlerle iş birliği arayışı içinde olmasının önemine değinen Çavuşoğlu şöyle davam etti:

''Her zaman söylediğimiz gibi bugün karşı karşıya kaldığımız sınamalara baktığımızda bir ülkenin veya bir teşkilatın bunların üstesinden gelmesi mümkün değil. O yüzden yakın iş birliği gerekiyor ve biz buna etkin çok taraflılık diyoruz. Türkiye, etkin çok taraflılıktan yanadır. Diğer taraftan tüm bu örgütlere baktığımız zaman hepsi de yumuşak gücümüz dediğimiz, ortak değerlerimizi savunuyor ve ortak değerler etrafında kurulmuş ve bizleri birleştirmiştir. Bugün karşı karşıya kaldığımız ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, antisemitizm, Hristiyan düşmanlığı, bütün akımlara baktığımız zaman esasen bu değerlerimize tekrar çok güçlü bir şekilde sahip çıkmamız lazım ki bu trendleri tersine çevirelim. Diğer taraftan yine gençlik çok önemli. Gençliğe de öncelik vermelerini takdirle karşılıyoruz.''

"FETÖ konusunu görüşmeye devam edeceğiz''

İkili görüşmelerde FETÖ sorununun da detaylı ele alınacağını ve bu sorunun çözümüne yönelik çalışmaların da konuşulacağını kaydeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lajcak'i kabul edecek. AGİT ile yaşadığımız bir konu da sivil toplum platformlarında daha önceki yıllarda FETÖ'ye bağlı bazı örgütlerin katılmasıdır. Sivil toplum örgütüne darbe yapmış FETÖ'ye bağlı herhangi bir temsilcinin veya sözde sivil toplum örgütünün katılması tabii ki bizim kabul edebileceğimiz bir konu değildir.

Bu konuyu nasıl çözeceğimizi de değerlendirdik ve görüşmeye devam edeceğiz. Bugün baş başa ve heyetler arası çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın kabulünden sonra öğle yemeğinde bölgesel konuları değerlendireceğiz. Özellikle AGİT'in Karabağ, Transdinyester gibi diğer dondurulmuş itilaflarla ilgili çabaları var. Bu çabalardan bugüne kadar bir netice almadık. Ama Slovakya dengeli, objektif ve sonuç odaklı bir ülkedir. Mevkidaşım Lajcak öyledir. Bu konuları çalışma yemeğinde daha detaylı ele alacağız.''