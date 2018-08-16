Türkiye döviz sorununu geride bıraktı

ANKARA

İran Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Esedullah Abbasi, İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya yaptığı açıklamada, devletle halkın bir araya gelmesi ve bölge ülkelerinin kapasitelerinden faydalanılması halinde İran'daki ekonomik sorunların ortadan kalkacağını belirtti.

Türkiye'de son haftalarda döviz kurlarında gerçekleşen artışa da değinen Abbasi, ABD'nin ülke ekonomisine yönelik girişimlerine karşı Türkiye'nin halkı ve devletiyle yekvücut olduğuna işaret etti.

Abbasi, "Türkiye hükümeti, dövizde yükselen artışın hemen ardından halkıyla bütünleşti. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan), halkı devlete destek konusunda seferber etti ve bunda da başarılı oldu. Türkiye, halkıyla bütünleşerek döviz sorununu geride bıraktı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümetin de ekonomik sorunlara karşı halkı kendisiyle bütünleştirmesi gerektiğini söyleyen Abbasi, hükümetin şu ana kadar halk yerine Avrupa ülkelerini kurtarıcı olarak seçtiğini ifade etti.

İranlı siyasetçi Abbasi, "Hükümet, düşmanların yaptırım ve komplolarına karşı durmak ve sorunların üstesinden kolayca gelmek için meclis ve halkla bütünleşmelidir." ifadelerini kullandı.