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Türkiye Diyanet Vakfından Arakanlı Müslümanlara yardım

TDV, Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren 460 Arakanlı Müslüman aileye gıda yardımında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfından Arakanlı Müslümanlara yardım

TDV, Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren 460 Arakanlı Müslüman aileye gıda yardımında bulundu.

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:40
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Türkiye Diyanet Vakfından Arakanlı Müslümanlara yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Myanmar hükümetinin baskıları ve Budistlerin saldırıları sonucunda yaşadıkları bölgeleri terk ederek kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlarinsani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakan eyaleti Sitwe şehrinde bulunan kamplarda ve Tan Tawli köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi 460 Müslüman aileye, TDV ekiplerince gıda paketleri dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Projeler ve Dış Hizmetler Müdürü Murat Uyar, yardım çalışmaları yapılan Tan Tawli köyünün Budistler tarafından pek çok kere saldırıya uğradığını ifade ederek, "Tan Tawli köyü de Arakanlı Müslümanların yaşadığı pek çok yer gibi yönetim tarafından baskılara ve zulme maruz kalan bir yer. Köy halkının vatandaşlık hakları yok, eğitim ve sağlık hizmetinden ise mahrum durumdalar. İnsani yardımlar bu bölgeye düzenli olarak ulaşmıyor. Gıda ihtiyacının yanı sıra köyde temiz içme suyu konusunda da büyük sıkıntılar yaşanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Sitwe'de 200 bin Arakanlı Müslüman'ın kendi vatanlarında mülteci durumuna düştüğünü belirten Uyar, "İnsanların günlük hayat içerisinde eğitim, sağlık ve iş hayatı alanındaki ihtiyaçları karşılanmıyor ve insanlar mağdur durumdalar. Sitwe’de yardım kuruluşlarınca yaptırılan 3 sağlık merkezi var. 200 bin kişiye 3 sağlık ocağı hizmet veriyor ve buralarda sürekli doktor bulmak zor. Haftanın belli günlerinde kısa süreliğine doktor sağlık ocağına geliyor, geldiğinde ise uzun kuyruklar oluşuyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet VakfıMyanmarArakanlı Müslümanlar
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