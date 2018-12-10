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Türkiye'den Yemen'e insani yardım

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen'in Mehra ilinde gıda yardımı yaptı.

Türkiye'den Yemen'e insani yardım

Sadakataşı Derneği, insani krizin yaşandığı Yemen'in Mehra ilinde gıda yardımı yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:56
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Türkiye'den Yemen'e insani yardım

MEHRA 

Sadakataşı Derneği, 2 ay önce sel felaketinin yaşandığı, bin evin zarar gördüğü ve 8 bin ailenin etkilendiği Yemen’in doğusundaki Mehra iline bağlı Gayze ilçesinde yağ, şeker, süt tozu, pirinç, konserve ve undan oluşan gıda kolisi dağıttı.  

AA muhabirine konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, Yemen’in yaşadığı insani krize sessiz kalmayan Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Yemen’e insani yardım projesi kapsamında ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ilk etapta 800 koli gıda, 500 koli hijyen malzemesi, 250 tanker temiz su ve 72 bin ekmek dağıtımı gerçekleştireceklerini ifade eden Hasbal, ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde adak ve akika kurbanı kesimleri de yapacaklarını aktardı.  

Ülkedeki krizin ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Hasbal, ülkedeki nüfusun yüzde 75’inin yardıma muhtaç durumda olduğunu belirterek, dernek olarak, Taiz, Marib, Sana kırsalı, Aden ve Hadramevt illerinde yardım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYemenInsani Yardım
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