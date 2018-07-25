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Türkiye'den Pakistan'daki intihar saldırısını kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Pakistan'daki intihar saldırısını kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
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Türkiye'den Pakistan'daki intihar saldırısını kınama

Türkiye, Pakistan'ın güneybatısındaki Kuetta kentinde bir oy kullanma merkezi dışında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belucistan'ın başkenti Kuetta'da düzenlenen ve demokratik haklarını icra etmek üzere seçim merkezlerine giden masum insanları hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin yaşamını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezi olarak kullanılan okula girmek isteyen saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, 31 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KuettaPakistandaki Intihar SaldırısıPakistan
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