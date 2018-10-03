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Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği

Türk Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinden oluşan heyet, Gambiya'daki emniyet mensuplarına eğitim vermek üzere başkent Banjul'a geldi.

Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği

Türk Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerinden oluşan heyet, Gambiya'daki emniyet mensuplarına eğitim vermek üzere başkent Banjul'a geldi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:38
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Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği

Gambiya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Basın Sözcüsü Essa Bokar Sy, yaptığı açıklamada, Gambiya'nın gelecek yıl İİT Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını ve zirve hazırlıkları kapsamında Türk emniyet görevlilerinden oluşan heyetin Gambiya polisine özel eğitim vermek üzere ülkeye geldiğini söyledi.

Sözcü Sy, Türk heyetinin, Gambiya İçişler Bakanı Ebrima Mballow ile üst düzey yetkililer tarafından karşılandığını belirtti.

Türkiye'nin daha önce G20 uluslararası etkinliklerinin ev sahipliğini yaptığını anımsatan Essa Bokar Sy, Gambiya'nın, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğini aktardı.

Sy, "Türk hükümeti, bağımsızlıktan bu yana Gambiya'nın yanındadır, güvenlik ve diplomasi konusunda bölgeye aşinadır." dedi.

Gambiya'ya çeşitli yardımlar yapan Türkiye, daha önce İİT hazırlığı kapsamında Gambiya devlet televizyonuna ekipman desteğinde bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gambiya İslam İşbirliği TeşkilatıEssa Bokar Sy
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