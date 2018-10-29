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Türkiye'den Endoezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye başsağlığı mesajını iletti.

Türkiye'den Endoezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da uçak kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye başsağlığı mesajını iletti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:33
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Türkiye'den Endoezya'ya taziye mesajı

Türkiye, Endonezya'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle bu ülkeye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yazılı yapılan açıklamada, Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan Pangkal Pinang’a seyahat etmekte olan yolcu uçağının yolcu ve mürettebatıyla birlikte düşmesinden duyulan üzüntü belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağı, 181 yolcu ile 8 mürettebatıyla yerel saatle bu sabah Cakarta'dan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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