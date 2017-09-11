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'Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük'

Cemaat-i İslami Telangana ve Odisha Eyaletleri Vakfı Genel Başkanı Khan, "Türkiye, İslam aleminin lideridir. Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük. Türkiye, İslam dünyası için büyümeli, güçlenmeli ve liderliğini sürdürmelidir" dedi.

'Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük'

Cemaat-i İslami Telangana ve Odisha Eyaletleri Vakfı Genel Başkanı Khan, "Türkiye, İslam aleminin lideridir. Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük. Türkiye, İslam dünyası için büyümeli, güçlenmeli ve liderliğini sürdürmelidir" dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 14:55
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'Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük'

Hindistan'da faaliyet yürüten Cemaat-i İslami Telangana ve Odisha Eyaletleri Vakfı Genel Başkanı Hamid Muhammed Khan, yaptığı açıklamada, İslam ülkelerindeki iç savaş ve katliamlara karşı Türkiye'den başka hiçbir ülkenin güçlü bir şekilde ses çıkarmadığını söyledi.

Türkiye'ye, Filistin, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Khan, "Türkiye, İslam aleminin lideridir. Türkiye'den beklentilerimiz çok büyük. Allah'a dua ediyoruz ki Türkiye, İslam dünyası için büyümeli, güçlenmeli ve liderliğini sürdürmelidir. Türkiye'nin çabalarını takdirle destekliyoruz." diye konuştu.

Hindistan İslami Şurası Yüksek Konseyi Üyesi Er Abdul Jabbar Sıddıki de Türkiye'yi lider bir ülke olarak gördüklerini, Türkiye'nin büyümesi için her gün dua ettiklerini belirtti.

"Türkiye halkıyla gurur duyuyoruz. Bu ulus, dünyanın en önemli ve en etkili milletlerinden biri." diyen Sıddıki, Türkiye'nin kendi iç meselelerinin yanı sıra dünya Müslümanlarının dertleriyle de dertlendiğini kaydetti.

"Türk milletinin gösterdiği çabayı takdirle karşılıyoruz"

Sıddıki, Türkiye için dua ettiklerine söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'daki talihsiz ve korkunç olayda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Bazı kararlar vardır bir milleti güçlü duruma getirir bazı kararlar ise zayıflatır. Herkesin vazgeçilmez haklarının korunduğu, ifade özgürlüğünün yer aldığı demokratik toplumlar gelişime açık olur. Monarşi, askeri rejim, komünist düzen gibi yönetimler hiçbir toplum için uygun değildir. Biz her zaman için demokrasiyi savunuyoruz. Bu bağlamda demokratik yollarla seçilmiş bir hükümete karşı yapılan darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği çabayı takdirle karşılıyor ve gurur duruyoruz. Demokrasiyle yönetilen bir Türkiye'nin, askeri rejimle idare edilecek bir Türkiye'den daha güçlü olacağını düşünüyorum."

Sıddıki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için önemli olduğu kadar İslam dünyası için de önemli bir lider olduğuna işaret etti.

"Erdoğan güçlü bir lider. Türkiye ekonomik olarak güçlü bir ülke ve IMF'ye olan borçlarını bitirdi. Türkiye ona çok şey borçlu." ifadelerini kullanan Sıddıki, darbe girişiminde Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen birtakım dış kaynakların devreye girdiğini düşündüğünü kaydetti.

Sıddıki, "Dışarıdan desteklenmiş bir askeri darbe girişimi söz konusu. Böyle girişimlerin tek başına içeriden gerçekleşmesi her zaman mümkün değildir. Türkiye halkı da bu darbe girişimini başarısızlığa uğrattı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
HindistanCemaat-i İslami Telangana Ve Odisha Eyaletleri VakfıHamid Muhammed Khan
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