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"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, ''Macaristan, Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyor." dedi.

"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, ''Macaristan, Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyor." dedi.

18 Nisan 2017 Salı 15:22
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"Türkiye'deki referandum sonucuna saygı duyuyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin istikrarının çok önemli olduğunu ve anayasa değişikliği halk oylamasının sonucuna saygı duyduklarını söyledi.

Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki halk oylamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Peter Szijjarto, Türkiye'de istikrar ve huzurun Avrupa için çok önemli olduğunu belirterek ''Macaristan, referandum sonucuna saygı duyuyor, başka söyleyeceği bir şey yok.'' diye konuştu.

"Türkiye ile sorun Avrupa'nın çıkarına değil"

Türkiye ile yaşanacak herhangi bir sorunun Avrupa'nın çıkarına olmadığına işaret eden Szijjarto, ''Avrupa, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasıyla kendi güvenliğinin anahtarını Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine vermiş oldu. Hiç kimse, yüz binlerce, milyonlarca yasa dışı sığınmacının Avrupa'ya doğru yola çıkmasını istemiyor.'' ifadesini kullandı.

"Güçlü bir Türkiye demek, güçlü Balkanlar demek"

Makedonya'nın Türk asıllı Devlet Bakanı ve Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da halk oylamasıyla ilgili yayınladığı mesajda, sonucun "ana vatan" olarak nitelendirdikleri Türkiye'nin güçlenerek büyümesine vesile olması temennisinde bulundu. 

Tercihini sandığa yansıtarak Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir karar veren demokrasi ülkesi Türkiye'nin tüm vatandaşlarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirten İlyas, "Referandum sonuçlarıyla Türkiye'de gerçek bir demokrasi olduğunu gösteren Türk halkının, gelecek dönemde birbirlerine daha da sıkı kenetlenip, daha güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesine vesile olacaklarına inancımız tamdır. Güçlü bir Türkiye demek, güçlü Balkanlar demek olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan Türklerin de daha da güçlü olması demektir." değerlendirmesinde bulundu.  

AA

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