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Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı

Yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Trikala şehrinde yakalandı.

Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı

Yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Trikala şehrinde yakalandı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:30
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Türkiye'de kırmızı bültenle aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı

Türkiye’de, yasa dışı örgüt üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı bir zanlı Yunanistan’ın Trikala (Tırhala) şehrinde yakalandı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki zanlının, Türk makamlarınca, suç işleme ve insan öldürmeye teşebbüs amacıyla yasa dışı örgüt üyesi olma suçlamasıyla hakkında çıkarılan tutuklama emri uyarınca Trikala şehrinde yakalandığı bildirildi.

İsmi açıklanmayan zanlının Trikala savcılığına sevk edildiği belirtildi.

Trikala emniyet müdürlüğü yetkilisi yaptığı açıklamada, Trikala emniyet görevlileri tarafından yakalanan zanlı ile ilgili uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığını belirtti.

AA

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