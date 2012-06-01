Türkiye büyük bir güç

SARAYBOSNA -

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi

Başkanı

Bakir İzzetbegoviç

, Türkiye'nin Bosna Hersek ve bölgede pozitif bir rol oynadığını belirterek, ''Türkiye'yi bilge liderler yönetiyor. Dolayısıyla Türkiye, tüm bölgede pozitif değişikliklere yol açan, halkları ve liderleri barıştıran büyük bir güç'' diye konuştu.

