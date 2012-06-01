Türkiye büyük bir güç

Bazı Sırp yetkililerin Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik politikasına olumsuz yaklaşımına da değinen İzzetbegoviç, Sırp siyasetçilerin modern Türkiye ve Osmanlı Devleti arasında farkı ''gayet iyi bildiklerini'' ifade etti.
Böyle bir algının gereksiz ve yersiz olduğuna dikkati çeken İzzetbegoviç, ''Türkiye bölgeye karşı gayet olumlu davranıyor. Bence sonunda bölgedeki ülkeler Türkler'in iyi niyetini anlayacak. Biz Bosna Hersek halkı olarak Türkiye'nin global düzeyde gelişmesinden ve bölgesel lider olmasından, ekonomisini geliştirmesinden ve büyümesinden dolayı gurur duyuyoruz. Türk halkı Bosna Hersek'e her zaman hoş gelmiştir'' diye konuştu.
AA