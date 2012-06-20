Türkiye bölgesel süper güç

WASHINGTON

İsrail Başbakan Yardımcısı Şaul Mofaz, herkesin, Türkiye'nin artık bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlaması gerektiğini belirterek, ''Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe bakmalıyız'' dedi.

Mofaz, Washington Institute adlı düşünce kuruluşunda verdiği konferansta, ''Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzeltileceği yönünde İsrail tarafında bir umudun olup olmadığı'' şeklindeki soruyu yanıtladı.

Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayan Mofaz, ''Özellikle İsrail'de olmak üzere hepimiz, Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç haline geldiğini anlamalıyız. Türkiye'yi bölgemizde bir süper güç olarak görüyorum, bunda hiçbir şüphe yok'' dedi.

Mofaz, sözlerine şöyle devam etti:

''Türkiye ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. İsrail Genelkurmay Başkanı'yken en iyi dostum Türk Genelkurmay Başkanı'ydı. Bunu (ilişkilerimizdeki sorunları) çözmeliyiz. Biz derken, iki taraftan da liderleri kastediyorum. Bir araya gelmeli, konuşmalı, geçmişi geride bırakmalı ve geleceğe bakmalıyız. Bunun önümüzdeki aylarda gerçekleşeceğine inanıyorum. Ne zaman ve nasıl olacağını söyleyemem ama hem İsrail'in hem de Türkiye'nin stratejik hedefleri için bu gerekli.''

Mofaz, bir soru üzerine, Türkiye ile İsrail arasındaki geçmişteki olumlu ilişkilerin şimdi de olması gerektiğini yineleyerek, ''Bu hem bizim hem de Türklerin atması gereken stratejik bir adım'' dedi.