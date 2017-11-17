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'Türkiye bize babamız gibi davrandı'

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerce başlatılan katliamlardan kaçarak 11 günde Bangladeş'e gelen Arakanlı medrese eğitimcisi Haris, Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirdi.

'Türkiye bize babamız gibi davrandı'

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerce başlatılan katliamlardan kaçarak 11 günde Bangladeş'e gelen Arakanlı medrese eğitimcisi Haris, Türkiye'ye minnettarlıklarını dile getirdi.

17 Kasım 2017 Cuma 13:29
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'Türkiye bize babamız gibi davrandı'

Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerce başlatılan katliamlardan kaçarak 11 günde Bangladeş'e gelen Arakanlı medrese eğitimcisi molla Muhammed Haris, büyük destek gördükleri Türkiye'nin kendilerine "bir baba gibi" davrandığını söyledi.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 35 yaşındaki Haris, Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerce 25 Ağustos'ta başlatılan katliamlardan kaçarak 11 günde Bangladeş sınırına gelişinin hikayesini AA muhabirine anlattı.

Arakan'da yaşarken medreselerde İslam ilimleri öğrettiğini belirten Haris, "Myanmar askerleri bir gece vakti köyümüze saldırdı. Askerler köyün bütün mollalarını ve eğitimli kişilerini bir araya topladı. Myanmar askerleri, köyün mollalarını ve eğitimli kişilerini hükümet karşıtı ve terörist olmakla suçladı. Ellerimize askeri tüfekler verip fotoğrafımızı çektiler. Teröristmişiz algısı oluşturmaya çalıştılar ama burunlarının dibinde çektiler bizi." diye konuştu.

"Sadece kıyafet aldık yanımıza"

Aynı günün akşamı, askerlerin mollaları bir ofiste topladığını aktaran Haris, şunları kaydetti:

"'Eğer giderseniz evinize dokunmayız, yakmayız' dediler ama evimiz kalmadı zaten. Kalmaya devam edersek, biz evin içindeyken yakacaklarını söylediler. Herkes aynı gece köyü terk etti. Sadece kıyafet aldık yanımıza, kıymetli bir şey almadık. Halk, orman içerisinde farklı yönlere kaçıştı. Kaçış esnasında aileler birbirlerini kaybetti. Çocukların çoğunluğu ormanda kaldı. Askerler çocukların kafalarını ağaçlara vurarak çocukları şehit etti. Kaçmayı başaran çocuklar ise kamplarda yaşam mücadelesi veriyor."

Diğer mollaların da kendisiyle 11 günde Bangladeş sınırına geldiğini vurgulayan Haris, bu süreçte Katarlıların yardım ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara verdiği destekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Haris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini Myanmar'da duyduklarını belirtti. Haris, "Türkiye bize babamız gibi davrandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizim problemlerimizle çok yakından ilgilendi. Arakanlı Müslümanlar için yapılan yardım organizasyonlarını da destekledi." diye konuştu.

Haris, ülkesinde medresede eğitim verdiğini dile getirerek, "Şu anda ise kamplarda, camide imamlık yapıyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarMuhammed HarisBangladeşArakan
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