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Türkiye, Avrupa'nın bir parçası

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "9 Mayıs Avrupa Günü"nün Türkiye'de de kutlanmasını, "Sanırım bu Türkiye için, Avrupa'nın bir parçası olmanın sembolü. Türkiye zaten Avrupa'nın bir parçası." dedi.

Türkiye, Avrupa'nın bir parçası

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "9 Mayıs Avrupa Günü"nün Türkiye'de de kutlanmasını, "Sanırım bu Türkiye için, Avrupa'nın bir parçası olmanın sembolü. Türkiye zaten Avrupa'nın bir parçası." dedi.

09 Mayıs 2017 Salı 12:31
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Türkiye, Avrupa'nın bir parçası

ANKARA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger,  Türkiye-AB ilişkileri ile "9 Mayıs Avrupa Günü"ne ilişkin mesajını ve Ankara'daki yeni yaşamına dair izlenimlerini eşiyle Seymenler Parkı'nda yaptığı yürüyüş sırasında AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'deki görevine geçen yıl kasım ayında başlayan Berger, görev süresi boyunca eşiyle burada keşfedecek çok şey bulacaklarını belirtti. Berger, "Türkiye, deniziyle, dağıyla, Avrupa ve Asya'da olmasıyla, sunduğu çeşitlilikle büyüleyici bir yer." diye konuştu.

"Yüksek sesle de olsa en azından birbirimizle konuşuyoruz"

Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginliği de değinen Berger, "İlişkilerimiz, her zaman gündemin sıcak maddesi. Bu da Avrupa'nın Türkiye için, Türkiye'nin de Avrupa için önemli olduğunun göstergesi. Aksi halde birbirimizle konuşmazdık. Şimdi bazen yüksek sesle de olsa, önemli olan, birbirimizle konuşuyoruz. Buraya gelmeden önce Türkiye-AB ilişkilerine bir kez daha göz attım ve gördüm ki, sorun yaşadığımız dönemler de iyi dönemlerimiz de oldu. Her zaman sorunların üstesinden geldik. Şimdi de bunun için çalışmalı, mevcut sorunların üstesinden gelmeliyiz. Bunu da yakın ilişki kurarak ve konuşarak yapmalıyız." diye konuştu.

"Türkiye Avrupa'nın bir parçası"

9 Mayıs Avrupa Günü'nün bazıları için 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve yeni bir çağın başlaması, bazıları içinse barış ve istikrar anlamına geldiğini belirten Büyükelçi Berger, "Demir perdeye çok yakın büyümüş biri olarak bana sorarsanız 9 Mayıs, zorbalığa ve Avrupa'nın bölünmesine son verilmesi anlamına gelir." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllardır 9 Mayıs Avrupa Günü'nü, tüm Avrupa halklarıyla, birçok etkinlikle kutladığına dikkati çeken Berger, "Sanırım bu (Türkiye için), Avrupa'nın bir parçası olmanın sembolü. Türkiye zaten Avrupa'nın bir parçası. Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaya duyulan ilginin bir ifadesi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaBerger
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