NEW YORK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede ve dünyada karşılaşılan zorluklar nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bağlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz ABD'yi müttefik olarak görüyoruz, dost olarak görüyoruz. Yeni yönetimin de bir önceki yönetime göre Türkiye'nin önemini çok daha iyi anladığını bizzat görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından New Jersey'de düzenlenen referandum toplantısına katıldı.

Washington'daki temasları ve ABD yönetimi ile görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Hem Adalet Bakanı'ndan hem de diğer yetkililerden beklentilerimizi gündeme getirdik. Bunlardan biri de burada Pensilvanya'da yaşayan FETÖ haininin Türkiye'ye iadesidir. Aynı şekilde bir an önce burada tutuklanması talebimizi yeni delillerle beraber bir kere daha ilettik. Yeni yönetimden de beklentimiz bu." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, "Karşı karşıya kaldığımız zorluklara baktığımız zaman hem dünyada hem bizim bölgemizde bugün Türkiye-ABD arasındaki güçlü bağlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz ABD'yi müttefik olarak görüyoruz, dost olarak görüyoruz. Yeni yönetimin de bir önceki yönetime göre Türkiye'nin önemini çok daha iyi anladığını bizzat görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye artık Türkiye'den büyüktür"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin giderek daha proaktif bir dış politika izlediğini ve tüm mazlumlara destek verdiğini anlatarak, doğal afetler ve diğer tüm ihtiyaç hallerinde Türkiye'nin Haiti ve Somali gibi farklı coğrafyalarda yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye artık Türkiye'den büyüktür. Türkiye sadece 781 bin kilometrekareden ibaret değildir. Türkiye artık sadece 80 milyondan ibaret değildir. O yüzden Türkiye'nin çok güçlü olması gerekiyor. Böyle bir güçlü Türkiye'yi yüzyıllardır bekleyenler var." yorumunu yaptı.

"Avrupa basını yalan söylüyor"

Bakan Çavuşoğlu, anayasa değişikliği ve istikrar konularına da değinerek, 15 yıllık istikrarın Türkiye'yi büyüttüğünü ve ülkenin yoluna güçlü bir şekilde devam edebildiğini kaydetti.

"Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan sonrası için de hazırlamamız gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, şahısların ve liderlerin de önemli olduğunu ancak sistemin de güçlü olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki sistemin ne başkanlık ne de parlamenter sistem olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun için anayasa değişikliği paketinin hazırlandığını dile getirdi.

Koalisyon hükümetlerinin Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdiğini, başbakan ve cumhurbaşkanları arasındaki sorun ve uyuşmazlıkların ülkeye maddi ve manevi bedeller ödettiğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'de 93 yılda 65 hükümet kurulduğunu, bunun da istikrara zarar verdiğini ifade etti.

Anayasa değişikliği ile yargı ve seçimler konusunda getirilmesi öngörülen yeniliklerin detaylarını aktaran Çavuşoğlu, Avrupa'da bazı çevrelerin ve basının bunları çarpıttığını dile getirerek, "Yalan söylüyor Avrupa'daki basın. Maalesef öyle. Her konuda yalan söylüyor. Amerika'dakileri bilmiyorum, onları Trump'a sormak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar Cumhuriyetten geçiniyor"

Çavuşoğlu, anayasa değişikliği teklifine "hayır" diyenlerin, özellikle Hollanda ile Avrupa'daki diğer ülkelerin Türkiye'yi kıskandıkları için "hayır" propagandasına çalıştıklarını söyleyerek, "Hele hele şimdi Çanakkale köprüsünün de temelini attık; bir su üzerinde en uzun köprü. Bu Çanakkale Köprüsü'nden dostlar geçer ama Çanakkale'den hiçbir düşman geçemez." görüşlerini dile getirdi.

"Hayır" kampanyası yürütenlerin bir kısmının da "Cumhuriyet elden gidiyor." sloganını kullandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Esasen bunlar Cumhuriyetçi değil, Cumhuriyetten geçiniyor. Bir cumhuriyetin sırtına binmişler kambur gibi yıllardır. Cumhuriyete hiç katkısı yok, Cumhuriyetin üstünden geçiniyor sonra da (Cumhuriyet elden gidiyor.)" ifadelerini aktardı.

Atatürk'ün koyduğu "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkılması" hedefini 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının başardığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin AK Parti gelinceye kadar ileriye gitmek yerine darbe ve koalisyonlarla hep gerilediğini söyledi.

PKK ile FETÖ

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin de sandıktan "hayır" çıkması için çalıştığına işaret etti.

PKK ile FETÖ'nün gece gündüz "hayır" oyları için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, FETÖ'yü kastederek, "Bunlar diyor ki 'Eğer bu da geçerse Türkiye'yi artık kimse durduramaz, biz de emellerimize ulaşamayız. Darbede bile bu milleti yenemedik bir de şimdi Türkiye güçlenirse bize yer yok.' Evet hainlere yer yok Türkiye'de, olmayacak da." dedi.

Çavuşoğlu, PKK'nın da Türkiye güçlenirse onu bölememekten korktuğu için "hayır" kampanyasına destek verdiğini anlatarak, "PKK, 'İnlerimizden çıkamayacağız' diyor. Evet doğru, o inlerinize sizi gömüyoruz. Şehirlerde de dağlarda da mağaralarda da sizi gömüyoruz. Evlerin altına kazdığınız tünellerde çukurlarda sizi gömüyoruz ve sonuna kadar da gömeceğiz, sizi bitireceğiz." diye konuştu.

Değişiklik teklifinin tüm vatandaşlara anlatılmasının önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu sistem Recep Tayyip Erdoğan'a lazım değil. Bu sistem millete lazım ve bu sistem esas Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'nin sigortasıdır. Kim gelirse gelsin yönetim güçlü olacak, bürokrasi azalacak, koalisyonlar olmayacak, demokrasi güçlenecek." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kuzey Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Levent Ali Yıldız da kampanya dönemi boyunca ABD'nin birçok kentinde seçmenlere ulaştıklarını ve yeni sistemi anlattıklarını belirterek, sandıkları evet oyları ile dolduracaklarını ifade etti.