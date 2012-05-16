Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Bamir Topi ve Başbakan Sali Berişa ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Bamir Topi, iki ülke arasında tarihsel dostluğu ve mükemmel ilişkileri değerlendirdi ve bu ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Arnavutluk'un tüm alanlardaki gelişmesinde Türkiye'nin verdiği desteği değerlendiren Topi, Türkiye'nin, Arnavutluk'un geniş çapta stratejik ortağı olduğunu kaydetti. Topi, NATO misyonları çerçevesinde iki ülkenin askeri işbirliğini de değerlendirdi.

Topi ve Çiçek, Balkanlarda ve daha geniş çapta, barışın ve istikrarın pekiştirilmesinin önemine değinerek, bölge ülkelerinin hedefinin, Avro ve Atlantik yapılarla bütünleşmek olduğunu açıkladı.

Bu dost ülkedeki tüm gelişmeleri dikkatle izlediğini vurgulayan TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk'un, Avrupa yapılarına bütünleşme özleminin bir an önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da gelişeceğinden emin olduğunu açıklayan Çiçek, iki ülkenin işbirliğinin olumlu şekilde devam edeceğini açıkladı.

TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa ile de bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yayımlanan resmi açıklamaya göre, Berişa, Çiçek'in ziyaretini, ''İki ülke ve ulus arasındaki mükemmel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da pekişmesine hizmet edecek bir katkı'' olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi hakkında yönetmekte olduğu hükümetin sarsılmaz iradesini ifade eden Berişa, TBMM'de, her zaman, Arnavutlar için en dostça ve destekleyici kararların onaylandığını belirtti.

Arnavutluk'u, bağımsızlığının 100. yıl dönümünde ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çiçek de iki ülke arasında bulunan tarihsel ve köklü ilişkilerin daha da genişletilmesi yönündeki iradeyi bildirdi.

Çiçek, bu ilişkilerin pekiştirilmesinde Arnavutluk Başbakanı Berişa'nın önemini de değerlendirdi.

Berişa ise Arnavutluk'a, eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik alanlarında yaptığı yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

Çiçek ve Berişa, Arnavutluk'ta Türk yatırımlarının hızlı şekilde artırılmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Arnavutluk Başbakanı Berişa'nın, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Türk-Arnavut İş Forumu çalışmalarını değerlendiren Çiçek, bu forumun sonuçlarının yakında hissedileceğini açıkladı.

Türkiye'nin bölgedeki önemli rolünü dile getiren Berişa da Türkiye'nin, özellikle Kosova'ya gelişmesi yolunda verdiği desteği ve yardımı değerlendirdi.

Ciçek, Türkiye'nin sadece siyasi açıdan değil, Kosova kurumlarının reformlaştırılması hakkında Kosova'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.



