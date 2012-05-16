Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağı

Topi: Türkiye, Arnavutluk'un geniş çapta stratejik ortağıdır

Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağı

Topi: Türkiye, Arnavutluk'un geniş çapta stratejik ortağıdır

16 Mayıs 2012 Çarşamba 09:57
433 Okunma
Türkiye, Arnavutluk'un stratejik ortağı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki resmi temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Bamir Topi ve Başbakan Sali Berişa ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Bamir Topi, iki ülke arasında tarihsel dostluğu ve mükemmel ilişkileri değerlendirdi ve bu ilişkilerin daha da yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi.
Arnavutluk'un tüm alanlardaki gelişmesinde Türkiye'nin verdiği desteği değerlendiren Topi, Türkiye'nin, Arnavutluk'un geniş çapta stratejik ortağı olduğunu kaydetti. Topi, NATO misyonları çerçevesinde iki ülkenin askeri işbirliğini de değerlendirdi.
Topi ve Çiçek, Balkanlarda ve daha geniş çapta, barışın ve istikrarın pekiştirilmesinin önemine değinerek, bölge ülkelerinin hedefinin, Avro ve Atlantik yapılarla bütünleşmek olduğunu açıkladı.
Bu dost ülkedeki tüm gelişmeleri dikkatle izlediğini vurgulayan TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk'un, Avrupa yapılarına bütünleşme özleminin bir an önce tamamlanması temennisinde bulundu.
Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da gelişeceğinden emin olduğunu açıklayan Çiçek, iki ülkenin işbirliğinin olumlu şekilde devam edeceğini açıkladı.
TBMM Başkanı Çiçek, Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa ile de bir araya geldi.
Başbakanlık Basın Bürosu'ndan yayımlanan resmi açıklamaya göre, Berişa, Çiçek'in ziyaretini, ''İki ülke ve ulus arasındaki mükemmel dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da pekişmesine hizmet edecek bir katkı'' olarak nitelendirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi hakkında yönetmekte olduğu hükümetin sarsılmaz iradesini ifade eden Berişa, TBMM'de, her zaman, Arnavutlar için en dostça ve destekleyici kararların onaylandığını belirtti.
Arnavutluk'u, bağımsızlığının 100. yıl dönümünde ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çiçek de iki ülke arasında bulunan tarihsel ve köklü ilişkilerin daha da genişletilmesi yönündeki iradeyi bildirdi.
Çiçek, bu ilişkilerin pekiştirilmesinde Arnavutluk Başbakanı Berişa'nın önemini de değerlendirdi.
Berişa ise Arnavutluk'a, eğitim, sağlık, savunma ve güvenlik alanlarında yaptığı yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.
Çiçek ve Berişa, Arnavutluk'ta Türk yatırımlarının hızlı şekilde artırılmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler.
Arnavutluk Başbakanı Berişa'nın, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Türk-Arnavut İş Forumu çalışmalarını değerlendiren Çiçek, bu forumun sonuçlarının yakında hissedileceğini açıkladı.
Türkiye'nin bölgedeki önemli rolünü dile getiren Berişa da Türkiye'nin, özellikle Kosova'ya gelişmesi yolunda verdiği desteği ve yardımı değerlendirdi.
Ciçek, Türkiye'nin sadece siyasi açıdan değil, Kosova kurumlarının reformlaştırılması hakkında Kosova'ya destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 01:58
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeArnavutlukStratejik OrtaklıkTiranBamir Topi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ