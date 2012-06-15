"Türkiye akıllıca bir karar aldı"

SARAYBOSNA - Avrupa Birliği'nin (AB) eski Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi ve Avusturya'nın OECD Büyükelçisi Wolfgang Petritsch, Türkiye'nin Balkanlar'da yatırım konusunda sadece bir ülkeye odaklanmayarak çok akıllıca bir karar aldığını söyledi.

AA muhabirinin bölgeye ilişkin sorularını yanıtlayan Petritsch, Türkiye ve Avusturya'nın, Bosna Hersek'te tarihsel role sahip olduğunu, dolayısıyla bu ülkede ortak faaliyetlerde bulunabileceklerini ifade etti. Petritsch, "Türkiye ve Avusturya'nın, Bosna Hersek'e olumlu ve yapıcı bir yaklaşımla yürüteceği ortak projeleri her zaman desteklemeye hazırım" dedi.

Bazı Sırp siyasetçilerin, Türkiye'nin yeni Balkanlar politikasını "yayılmacılık ve yeni Osmanlı hareketi" şeklinde değerlendirmelerinin anlamsız olduğunu belirten Petritsch, Türkiye'nin bölgede ekonomik ve siyasi bir güç olduğunu vurguladı.

Avusturyalı diplomat Petritsch, "Türkiye, bölgedeki ülkelere örnek olacak modern bir ülke inşa etti. Türkiye, Bosna Hersek'le önemli bir tarihsel geçmişe sahip. Akraba ülke konumundalar. Çok sayıda Boşnak Türkiye'de yaşıyor ama bundan daha önemlisi, Bosna Hersek'in Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesidir. Türkiye hükümeti, Balkanlar'daki yatırım konusunda sadece bir ülkeye odaklanmayarak çok akıllıca bir karar aldı" diye konuştu.

Bosna Hersek'teki görevi sırasında 2014 yılına kadar bütün Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne girmesini hedeflediklerini belirten Petritsch, böylece 1. Dünya Savaşı'nın başlamasının 100. yıl dönümünde bir dönemin kapanacağını ifade etti.

Petritsch, "Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan korkunç şeylerin ardından Bosna Hersek'in ve diğer Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne dahil edilmesiyle Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açılabilirdi. Maalesef bunu başaramadık. Şu andaki hedefimiz, bunu 2018 yılında gerçekleştirmek" dedi.



